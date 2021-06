Cabinetele stomatologice încep să se aglomereze. Prețurile sunt și de 3-4 ori mai mici decât în țările vestice

Anesteziate de criza COVID, cabinetele stomatologice încep să se aglomereze.

Asta, după ce anul trecut, mulți dintre românii care lucrează în străinătate n-au mai venit în țară și implicit, și-au amânat vizitele la dentist, mult mai ieftine decât în vestul Europei. Și cei de aici, au fost mai reticenți, de frica infectării cu SARS-COV2.

Cabinetele stomatologice au fost mai mult goale în timpul pandemiei și doar cei care aveau o urgență mai apelau la dentist.

Diana Fleșer, pacientă: „Am amânat o perioadă destul de bună, din cauza panicii. Sunt obișnuită să fac controlul o dată la șase luni și acum am amânat pentru un an de zile acest control."

Ana Buna, pacientă: „Prima dată am avut o infecție foarte urâtă și datorita faptului că nu am fost atâta timp, mi s-a făcut o gingivita foarte urată. Mi-a fost și frică și am lăsat așa mai moale".



Acum însă, lucrurile revin, încet, la normal. Unii dintre clienții fideli sunt românii care lucrează în străinătate. Și asta pentru că față de Franța, Italia sau Spania, de exemplu, tarifele din România sunt de trei-patru ori mai mici.

După un an de pauză, românii din străinătate își fac din timp programări pentru a fi siguri că în concediul de vară își rezolvă și problemele stomatologice. Procedurile complexe, cum sunt implanturile, sunt cele mai căutate.

Crina Lononț, medic stomatolog: „Am avut destul de mulți care și-au anunțat venirea în lunile care urmează. În general din Anglia, Italia, Spania, Germania."

Unul dintre ei este Radu Potra care locuiește în Spania.

Radu Potra, pacient: „Am o intervenție chirurgicală la niște măseleam fost acolo să întreb, să îmi dea un preț și pot să spun că aproape triplu decât am ieșit în România, destul de scump."

La fel stau lucrurile și în Germania.

Adrian Popa, pacient: „Din punct de vedere financiar este mai bine în România, calitativ este la fel. Acum 3-4 ani am avut o punte de făcut și am făcut-o în România și am plătit 100 de euro pe dinte, aici costă de la 300 de euro în sus."

Daca în România un implant costă în medie 700 de euro, în alte țări ajunge și la 2500 de euro.

Iulia Ise, medic stomatolog: „Avem și pacienți străini, în principal sunt francezi, pacienții noștri, din cabinetul nostru. Foarte mulți preferă să vină și aici, având și prieteni români în Franța, și atunci au anumite recomandări."

În aceste condiții multe dintre cabinetele de aici și-au mărit totuși tarifele cu până la 50 de lei pe vizită.