Fiecare an, care trece, scade calitatea, dar și numărul celulelor reproducătoare feminine. De aceea, medicii recomandă ca sarcină să apară cât mai devreme. Calitatea acestor celule nu poate fi schimbată cu niciun medicament.

Celulele reproducătoare conțin toată informația genetică. Dacă apar avorturi repetate în primele luni, motivul e unul genetic.

Avorturile spontane repetate indică infertilitate

Dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar infertilitate: „Pacientele, care au avorturi spontane repetate, sunt de fapt infertile. Noi credem că a fi infertil înseamnă că nu rămâi gravidă. De fapt, femeile, care au mai mult de două avorturi spontane în trimestrul 1, se încadrează în categoria - cauză necunoscută. Pierd sarcina, se întâmplă din motive necunoscute. Nu, nu din motive necunoscute, dintr-o cauză genetică.”

Nu apare sarcina sau se termină cu un avort spontan în primele luni, nu pierdeți timpul așteptând, ne spune medicul specializat în tratamentul infertilității, Ruxandra Dumitrescu. În 80% din cazuri, cauza avortului spontan nu ține de uter sau de aparatul genital feminin.

Dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar infertilitate: „Avortul spontan nu apare pt că uterul elimină sarcina. La 8 din 10 cazuri, cauza este imunologică sau genetică, nu are cauzalitate directă cu uterul și cu anomaliile de formă ci este din cauza embrionului sau a legăturilor dintre embrion și placenta, embrion și uter. E nevoie de investigații la cei doi parteneri, e o cauză la ei doi. Din materialul lor genetic, vine și o eroare, care se repetă continuu. Noi putem să le selectăm embrionii înainte de a ajunge în uter și astfel alegem doar embrionii sănătoși și ajungem să naștem un bebe la termen.”

Sarcina poate fi obținută in vitro

În cazul avorturilor spontane repetate, sarcina poate apărea in vitro. Embrionii obținuți se testează genetic înainte de a fi implantați în uter. Dacă aceștia sunt sănătoși genetic, nu vor fi eliminați. Sarcina merge bine 9 luni.

Ne aflăm în laboratorul de fertilizare umană asistată. O fertilizare in vitro înseamnă că celulele reproducătoare masculine și feminine sunt puse în același vas de laborator și ținute apoi în condiții controlate. Fertilizarea se produce identic ca în trompele uterine.

Dr. Florentina Velea, medic ginecolog: „Punem aici în vasul Petri 2 celule. Și ele vor ști singure să ajungă una la alta. Celula reproducătoare feminină e fecundată așa cum se întâmplă în aparatul genital feminin, fără intervenția noastră. Apoi ne uităm la celula fecundată și îi dăm note. Și când este cazul testăm genetic embrionul înainte să îl punem în uter.”

Calitatea celulelor reproducătoare feminine, de care depinde sarcina, este în legătură directă cu vârsta mamei. Cu cât mama e mai tânără, cu atât șansa ca celulele reproducătoare fecundate să fie sănătoase este mai mare.

Dacă sarcina nu apare, nu pierdeți timpul fără diagnostic la medicul care tratează infertilitatea. Fiecare an, care trece, scade calitatea și numărul celulelor reproducătoare feminine.