Avertisment urgent pentru oricine consumă tăiței instant. Substanță periculoasă de 9 ori peste limita admisă

19-09-2025 | 08:28
taitei picanti
Deși tăițeii instant pot fi o masă ieftină și convenabilă – fie gustare, prânz sau cină – aceștia conțin o cantitate foarte ridicată de sare, scrie Mirror.co.uk. 

După cum știm, consumul excesiv de sare poate provoca hipertensiune arterială, ceea ce crește riscul de infarct și accident vascular cerebral.

Hipertensiunea arterială, de regulă, nu provoacă simptome, iar mulți oameni o au fără să își dea seama.

Cercetătorii cer „obiective clare” și eforturi mai bune „pentru reducerea cantității de sodiu adăugată în tăițeii instant”, subliniind că „o mai bună reglementare a conținutului de sodiu din alimentele ultraprocesate consumate frecvent este esențială pentru reducerea consumului de sare la nivel global”.

Îngrijorător, un studiu publicat pe PMC arată că cercetătorii au colectat date despre 765 de produse de tăiței instant din 10 țări.

China a avut cel mai mare număr de produse (283, adică 37% din total), urmată de Marea Britanie (18%), Noua Zeelandă (11%) și Australia (8%), în timp ce Indonezia și Costa Rica au avut cele mai puține produse.

Deși conținutul de sare varia între pachete, cercetătorii au avertizat: „Nivelul ridicat de sodiu din tăițeii instant din întreaga lume reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, având în vedere costul redus, comoditatea, disponibilitatea largă și faptul că sodiul în exces este un factor-cheie pentru deteriorarea sănătății.”

Un alt studiu publicat în British Medical Journal (BMJ), care a analizat tăițeii instant vânduți în Malaezia, a arătat că „doar 62% dintre produsele analizate afișau conținutul de sare pe etichetă. Conținutul de sare din tăițeii instant este foarte ridicat, 90% dintre produse depășind aportul zilnic de sare recomandat de OMS.”

Ca avertisment ferm, NHS recomandă adulților să nu consume mai mult de 6 g de sare pe zi – echivalentul unei lingurițe rase – incluzând atât sarea deja prezentă în alimente, cât și cea adăugată în timpul gătitului sau la masă.

