Unitățile sanitare vor primi bani pentru serviciile acordate, nu pentru numărul de paturi, așa cum se întâmplă acum, astfel încât pacienții să aibă acces rapid la tratamente și investigații.

Finanțarea spitalelor prin casa de asigurări de sănătate se face după o formulă veche de calcul, care ține cont și de numărul de paturi.

Cum funcționează noua formulă de finanțare

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății: „Există o parte a formulei care penalizează spitalele mai performante. Cu formula nouă peste 98% din spitalele din România vor avea o finanțare mai bună în 2026 decât în 2025. Asta înseamnă că se vor putea deconta servicii medicale mai multe.”

De exemplu, la spitalul Floreasca, unde sunt 730 de paturi, anul trecut au fost externați peste 28 de mii de bolnavi, iar în primele 3 luni ale anului spitalul a depășit bugetul de la Casa de Asigurări cu peste 10 milioane de lei.

Unele proceduri ajung la zeci de mii de euro pentru un singur pacient și, pentru că banii nu le ajung, sunt liste de așteptare ale pacienților. Noua formulă de finanțare ar aduce o creștere de peste 7 procente, conform unei simulări a celor de la Casa de Asigurări de Sănătate.

Prof. dr. Radu Vătășescu, șeful secției de cardiologie Floreasca: „Necesită materiale speciale care au costuri speciale. Pot să coste multe mii de euro, cum ar fi defibrilatorul subcutanat, numai aparatul în sine costa 20 de mii de euro. Aproape în fiecare lună noi facem referat de suplimentare.”

Efecte asupra pacienților și sistemului medical

Corespondent Știrile PRO TV: „Pacienții vor avea acces mai rapid la serviciile medicale și ar putea fi diminuate listele de așteptare. Va crește calitatea actului medical, pentru că spitalele vor fi stimulate să ofere servicii eficiente și să obțină rezultate, iar personalul medical va putea fi redistribuit acolo unde este nevoie, ceea ce poate însemna mai mulți medici și asistenți în secțiile aglomerate și cu activitate intensă.”

Spitalul Colțea, centru de referință în oncologie, are 300 de paturi. Anul trecut au fost internați 11 mii de bolnavi, iar finanțarea a fost la limită. Calculele noi arată o creștere a bugetului cu 75% pentru anul viitor.

Dr. Cosmin Bezed, managerul Spitalului Colțea: „Bugetul nu a fost niciodată suficient. Adoptarea noii metode de finanțare vom putea gestiona mult mai bine cazurile, vom putea asigura și personal.”

Autoritățile cred că finanțarea pentru serviciile medicale va reduce risipa din sistem.