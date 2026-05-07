Ministrul interimar al Sănătății Czeke Atiila spune că investițiile trebuie accelerate urgent ca să nu fim penalizaţi.

Sunt 7 spitale aproape de finalizare deși pe lista inițială erau mai multe, dar au fost tăiate din pricina întârzierilor.

La cinci spitale din țară lucrările vor fi gata până la finalul lunii iunie. Alte două au termen în luna august.

(Spitalul Agrippa Ionescu din București, Spitalul Județean Bistrița, secția de Neurochirurgie din Cluj, spitalul militar din Craiova și cel din Sibiu vor fi finalizate la finalul lunii iunie. Însă, Institutul "Marius Nasta" din București și Institutul de Boli Cardiovasculare din Târgu Mureș au ca termen de finalizare luna august.)

La Spitalul Agrippa Ionescu din Capitală, lucrările sunt realizate în proporție de 75%. Un corp nou a fost deja dat în funcțiune, iar unitatea va avea 460 de paturi și va oferi servicii medicale și chirurgicale complexe.

Cseke Attila - ministru interimar al Sănătății: „Modernizarea infrastructurii, la Spitalul Agrippa Ionescu care înseamnă o investiție de 166 de milioane de euro. O parte un corp nou a fost deja dat în funcțiune și termenul de finalizare de sfârșit de august poate fi respectat. Evident, am să mă duc și pe teren să verific aceste lucruri”.

Există însă și proiecte cu probleme, cum ar fi Spitalul județean din Constanța.

Vorbim de o clădire nouă, mama şi copulul, valoarea totală este de197 de milioane de euro. Construcție nou și dotare cu echipamente. Termenul asumat de către constructor este de februrarie 2027, deci această investiție nu o să fie finalizată fizic. Ministerul căuta acum finanţare cu alte fonduri europene. Conducerea de aici zice că inztarzierile au apărut după descoperiri arheologice aunor morminte romane pe şantiere.

Nici digitalizarea a 200 de spitale cu bani europeni nu este încheiată. Doar 67 de proiecte sunt finalizate.

Cseke Attila - ministru interimar al Sănătății: "Pentru a nu fi penalizați la finalul programului PNRR pentru nerealizarea țintei asumate de 200 de spitale digitalizate, propunerea noastră către Comisie va fi aceea de a diminua indicatorul pe grant la 100 de spitale, care poate fi realizat."

România are peste 1800 de contracte de investiții în sănătate, dar există întârzieri. În total, investițiile din PNRR în sănătate și digitalizare sunt estimate la aproximativ 7 miliarde de euro, sumă destinată modernizării infrastructurii medicale și digitalizării sistemului sanitar.