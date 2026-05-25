Ministerul Culturii a anunțat că va sprijini financiar, promovarea producției pe plan internațional. La întoarcerea în țară, regizorul a vorbit despre problemele cinematografiei românești, dar și despre societatea tot mai polarizată în care trăim.

Ovaționat minute în șir la premiera de la Cannes, Fjord, filmul lui Cristian Mungiu va intra și în cursa pentru Oscar. Regizorul spune că, după noile reguli, pelicula este automat eligibilă pentru competiția de peste ocean, dar și că din toamnă va începe campania internațională de promovare.

Cristian Mungiu, regizor: „Așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes , o sa avem niște șanse la Oscar, deci nu știu, nu pot să promit nimic altceva, decât că o să avem o campanie. De data asta sper să fie sprijinită numai de distribuitori americani și pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România”.

Corespondent PRO TV: „Ministerul Culturii a anunțat că va aloca bani pentru promovarea filmelor românești ajunse în cursa pentru Oscar. Autoritățile vor trebui să angajeze o firmă specializată din Statele Unite, care să se ocupe de publicitate si promovare peste ocean. Asta înseamnă proiecții în cinematografe, apariții în presa internațională și pe rețelele sociale, colaborări cu influenceri, dar si afișe si reclame dedicate filmului. În industria americană de film, o astfel de campanie de marketing poate porni de la un milion de euro”.

La întoarcerea în țară, Cristian Mungiu a criticat lipsa investițiilor și a atras atenția asupra bugetului redus alocat an de an culturii.

Cristian Mungiu, regizor: „E un pic stânjenitor că 20 de ani, după ce am luat primul Palme d'Or, ne întoarcem acum și noi nu avem încă o sală de premieră la care îți prezentăm filmul ăsta în București. Am rugămintea și pretenția ca statul român să încerce să dea un pic mai mult înapoi culturii și cinematografiei. Nu e normal ca atunci când facem bugetul ăla, singurul minister din Europa care are un buget cu 0,0 ceva % să fie cel al României, că e un pic rușinos”.

Filmul va avea o serie de avanpremiere în România. Cristian Mungiu vrea să-l invite și pe Sebastian Stan, mai ales că popularitatea acestuia a adus o expunere uriașă și a crescut interesul publicului.