Susţinătorii liderului Partidului Popular Republican, Özgür Özel, se baricadaseră în clădire. Șeful formațiunii, un opozant al președintelui Erdogan, a promis că va continua lupta, sfidând decizia Curții de Apel, care a declarat alegerea sa nulă și neavenită.

Zeci de membri ai Partidului Popular Republican, din Ankara, principala formațiune de Opoziție, s-au baricadat în sediu și au încercat zadarnic să oprească pătrunderea scutierilor.

Liderul partidului, Özgür Özel, a promis că va sfida decizia Curții de Apel, de joia trecută - care a declarat "nulă și neavenită" alegerea sa în fruntea formațiunii - un verdict care, de fapt, consolidează și mai mult controlul președintelui Recep Tayyip Erdoğan asupra puterii.

Curtea de Apel a anulat hotărârea primei instanțe, de anul trecut, care, inițial, respinsese acuzațiile de cumpărare de voturi în cadrul alegerilor interne ale partidului, ce l-au adus pe Özgür Özel în funcția de lider.

Instanța superioară a decis că Özel trebuie înlocuit de Kemal Kılıçdaroğlu, un veteran de 77 de ani al partidului, care a fost învins de Erdoğan în alegerile prezidențiale din 2023. De asemenea, justiția cere ca întreaga conducere executivă a partidului să fie înlocuită, și se consideră că deciziile acesteia nu mai sunt recunoscute.

"Suntem sub atac", transmite Özgür Özel într-un mesaj video distribuit pe X, în timp ce forțele de ordine încercau să intre în clădire.

Au fost raportate și ciocniri între susținătorii săi și cei ai lui Kemal Kılıçdaroğlu.

Escortat afară din sediul partidului, Özel s-a adresat susținătorilor: „îi spun aceste jalnice mașinării guvernamentale, și celor care duc campanii de dezinformare zi și noapte, că Partidul popular republican va fi de acum înainte pe străzi sau în piețe, și pornește în marș către sediile puterii”.

Apoi a mers spre parlamentul turc, în fruntea a sute de susținători.

Acesta este doar cel mai recent atac al puterii asupra Partidului popular republican, care a crescut masiv în sondajele de opinie. Anul trecut, autoritățile l-au arestat pe principalul rival al președintelui Erdogan, primarul Istanbulului Ekrem Imamolu, care era candidatul partidului pentru viitoarele alegeri prezidențiale programate în 2028.