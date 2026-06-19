Deși organizarea frigiderului poate părea o sarcină destul de simplă, locul în care depozitați produsele în interiorul frigiderului contează și face toată diferența în ceea ce privește viteza cu care alimentele se alterează.

„Gândiți-vă de câte ori deschideți ușa frigiderului. De fiecare dată când ușa se deschide, ceea ce se află pe ușă este expus la aerul cald sau călduț din mediul înconjurător.”, spune Molly Gordon, bucătăreasă din Charleston, Carolina de Sud.

Departamentul pentru Alimentație și Agricultură al Statelor Unite (USDA) recomandă să nu depozitați alimente perisabile acolo, deoarece temperatura din compartimentul ușii fluctuează mai mult decât în zonele din interiorul compartimentului principal al frigiderului. De asemenea, este util să țineți ușa închisă cât mai mult posibil.

Având în vedere acest lucru, anumite alimente nu ar trebui depozitate niciodată în ușa frigiderului.

Care ar trebui să fie temperatura frigiderului

Conform USDA, frigiderele ar trebui setate la o temperatură sigură de 4,4 grade Celsius. La temperaturi mai ridicate, bacteriile se pot multiplica rapid.

Puteți monitoriza temperatura frigiderului folosind un termometru special pentru electrocasnice, amplasat în interior. Unele modele de frigidere sunt dotate cu termometre încorporate.

Alimente pe care nu ar trebui să le păstrați în ușa frigiderului

Ușa frigiderului este deschisă și închisă frecvent pe parcursul unei zile, ceea ce înseamnă că este expusă în mod repetat la temperatura din casa dumneavoastră. Nu este un loc ideal pentru alimentele care trebuie să rămână la 4,4 grade Celsius sau mai puțin, iar printre acestea se numără multe alimente proaspete.

Alimentelor le poate fi greu să revină la temperatura scăzută de care au nevoie în urma expunerii frecvente la căldură, ceea ce le expune riscului de a se strica sau de a favoriza dezvoltarea bacteriilor. Expunerea la aerul de la temperatura camerei și la fluctuațiile de temperatură înseamnă că aceste nouă produse alimentare nu ar trebui niciodată păstrate pe ușa frigiderului.

Mezeluri

Din cauza fluctuațiilor de temperatură, depozitarea mezelurilor pe ușa frigiderului este de evitat. Mezelurile ar trebui depozitate în compartimentul special pentru carne al frigiderului sau în partea din spate a frigiderului, unde temperaturile sunt cele mai scăzute.

Brânza

Din același motiv pentru care mezelurile nu ar trebui depozitate în ușa frigiderului, evitați să puneți brânza în ușa frigiderului. De fapt, majoritatea frigiderelor au un sertar special pentru brânză (adesea un compartiment îngust), conceput special pentru depozitarea în siguranță a brânzei.

Fructe și legume

„Este recomandat să păstrați fructele și legumele în sertarele speciale pentru legume și fructe din partea de jos a frigiderului”, explică Gordon, adăugând că aceste sertare ajută la controlul umidității și prelungesc durata de valabilitate a produselor.

Ouă

Este recomandat să păstrați ouăle într-un carton, pe un raft stabil al frigiderului, din două motive. În primul rând, ouăle sunt fragile, iar o închidere neintenționată a ușii ar putea provoca o mare mizerie. Din punct de vedere al siguranței, fluctuațiile de temperatură și expunerea la aerul cald pot favoriza dezvoltarea bacteriilor.

Lapte

Indiferent de tipul de lapte pe care îl cumpărați, acesta nu trebuie depozitat în ușa frigiderului. „Laptele trebuie depozitat pe un raft din partea din spate a frigiderului, unde este cel mai rece”, spune Gordon.

Untul

Un pachet de unt s-ar putea potrivi perfect în acel mic compartiment de depozitare de pe ușa frigiderului, dar este mai bine să depozitați untul și alte produse lactate, precum brânza cremă și iaurtul, în cea mai rece parte a frigiderului — nu în ușă. Păstrați aceste produse în partea din spate a frigiderului.

Carne sau păsări crude

Sucurile produse de carnea crudă trebuie reținute cât mai bine posibil, ceea ce înseamnă evitarea depozitării în ușa frigiderului. Sucurile care se scurg pot contamina alte alimente, iar expunerea la aerul cald poate duce la alterarea cărnii și a păsărilor. Sticla

„Recipientele din sticlă, cum ar fi borcanele de murături sau sticlele de vin, sunt mai predispuse să cadă și să se spargă”, spune Gordon. Cel mai bine este să le depozitați pe un raft din interiorul frigiderului.

Resturi alimentare

Serviciul de Siguranță și Inspecție Alimentară al USDA recomandă păstrarea majorității resturilor alimentare la o temperatură de 40ºF sau mai scăzută, timp de trei până la patru zile. Așadar, ușa frigiderului nu este un loc potrivit pentru caserola de aseară. Păstrați resturile alimentare în compartimentul principal al frigiderului.

Articole pe care ar trebui să le păstrați în ușa frigiderului

Dacă există atât de multe lucruri care nu ar trebui depozitate pe ușa frigiderului, mai există ceva ce poate fi depozitat acolo în siguranță? Da, absolut. Iată trei produse pe care le puteți depozita în siguranță pe ușa frigiderului:

Condimente

Condimentele sunt o alegere sigură pentru ușa frigiderului. Muștarul, ketchupul și maioneza sunt toate sigure. Deoarece condimentele au, de obicei, o durată de valabilitate mai lungă și conțin conservanți, ele sunt produsele perfecte pentru a fi depozitate pe ușa frigiderului. Alte condimente care pot fi păstrate în compartimentele ușii includ murături, măsline, sirop de arțar, sirop de ciocolată, gem, unt de arahide și sosuri precum sosul picant.

Sosuri pentru salată

La fel ca condimentele, sosurile pentru salată au o durată de valabilitate îndelungată, iar expunerea la fluctuații periodice de temperatură nu ar trebui să afecteze gustul sau siguranța acestora. Odată deschise, sosurile pentru salată pot fi păstrate în siguranță pe ușa frigiderului timp de până la două luni.

Băuturi răcoritoare, sticle de apă sau băuturi sportive

Sticlele de plastic sau dozele de aluminiu pentru băuturi răcoritoare reprezintă o opțiune sigură pentru uși, așa că, dacă gândul la o băutură răcoritoare rece sau la o băutură sportivă îți face gura apă, pune câteva doze sau sticle pe ușa frigiderului pentru o băutură răcoritoare.

Ce alimente nu ar trebui păstrate în frigider

Roșiile, pâinea, cartofii, usturoiul, uleiul, avocado, cafeaua și fructele precum pepenii și piersicile, cu excepția celor coapte, nu ar trebui păstrate în frigider.

Păstrarea la frigider a unora dintre aceste alimente le poate expune la umiditate, ceea ce poate duce la apariția mucegaiului sau la modificarea texturii alimentelor. Păstrați aceste produse pe blatul de bucătărie sau în cămară.

Cum ar trebui să organizați alimentele în frigider

Alimentele crude ar trebui depozitate pe raftul de jos al frigiderului, astfel încât, în caz de scurgere, lichidul vărsat să nu se scurgă în jos și să contamineze alte alimente. Fructele și legumele ar trebui așezate în sertarele special destinate acestora. Produsele lactate ar trebui păstrate pe un raft de mijloc. Alimentele gătite și gata de consum ar trebui depozitate pe raftul de sus, astfel încât să rămână separate de carnea crudă.

Cât de des ar trebui să curățați frigiderul

Curățați frigiderul în profunzime o dată la trei sau patru luni. Verificați frigiderul săptămânal pentru a elimina alimentele expirate. Condimentele de pe ușă sunt un bun punct de plecare. Ștergeți scurgerile și firimiturile imediat ce le observați.