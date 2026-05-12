Percepția consumatorilor asupra alimentelor se schimbă rapid, iar produsele ultraprocesate, cunoscute sub acronimul UPF, devin tot mai contestate la nivel global- jumătate dintre consumatori evită aceste produse, invocând temeri legate de sănătate.

Conceptul de UPF a devenit tot mai prezent în discuțiile despre o alimentație sănătoasă, chiar dacă nu este pe deplin înțeles de publicul larg.

Clasificarea Nova, dezvoltată de cercetătorul brazilian Carlos Monteiro, este cea care împarte alimentele în funcție de gradul de procesare. Produsele ultraprocesate sunt alimente realizate din subingrediente extrase industrial și combinate cu aditivi, coloranți sau conservanți. Pentru consumatori percepția generală este de "artificial" sau "nesănătos".

Analizele de piață arată că 60% dintre consumatori au început să citească etichetele și listele de ingrediente, încercând să evite produsele cu formule complexe sau greu de înțeles. Consecința surprinzătoare a acestei tendințe este revenirea la produsele tradiționale de origine animală, adică lapte integral și carne, percepute ca fiind mai puțin procesate și mai sigure.

Inclusiv alternativele vegetale industriale, mult prea procesate, sunt în declin. Produsele "ready-to-eat" și "ready meals" sunt printre cele mai afectate categorii. Aproape jumătate din consumatori asociază noțiunea de mese gata-preparate cu alimentele ultraprocesate și mai mult de un sfert dintre ei evită aceste produse. Motivul principal este lipsa de transparență și percepția că aceste produse conțin ingrediente artificiale sau prea multe adaosuri.

Consumul de alimente ultraprocesate rămâne ridicat din cauza comodității și a prețurilor mici

Marii câștigători din această luptă sunt alimentele naturale și simple. Analizele arată că jumătate dintre consumatori au crescut consumul de alimente proaspete sau minim procesate: iaurtul natural este preferat în locul celui cu fructe, iar carnea se dovedește o alegere mai sigură decât mezelurile. Această orientare reflectă dorința pentru simplitate, transparență și control asupra alimentației.

Deși percepțiile se schimbă, consumul de produse ultraprocesate rămâne ridicat din cauza comodității și accesibilității. Mulți consumatori nu înțeleg pe deplin conceptul de UPF, iar deciziile lor sunt influențate mai degrabă de argumente financiare decât de avertizările nutriționale.

Vestea bună? Schimbările din comportamentul consumatorilor obligă companiile să își regândească strategiile și să îmbunătățească rețetele. Accentul trebuie pus pe liste scurte de ingrediente, claritate și comunicare transparentă.