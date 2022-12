„Pactul verde european”. Companiile aeriene vor plăti, în următorii patru ani, mai mult pentru emisiile de carbon

Este vorba despre strategia prin care Europa vrea să devină, în 2050, primul continent care nu afectează clima. Economiștii spun că, în final, costurile suplimentare pe care le vor plăti companiile aviatice se vor regăsi în prețul biletelor.

„Pregătiți pentru 55” se numește pachetul legislativ care urmează să fie adoptat de Parlamentul și Consiliul European și care va intra în vigoare imediat după aceea. Toate companiile aeriene care zboară în spațiul Uniunii trebuie să-și reducă emisiile de carbon cu 55% până în anul 2030.

Roxana Bojariu, climatolog ANM: „Înainte de Covid, emisiile de carbon ale companiilor aeriene erau de un miliard de tone de CO2 anual ce înseamnă 2,4% din totalul emisiilor de carbon la nivel global. Dacă am vorbi de o țară, ar fi pe locul 5 în lume ca nivel de poluare. Dacă se continua așa, temperatura globală va crește până în 2050 cu 0,1 grade. Poate credeți că nu e mult, dar orice zecime contează când vorbim de secetă sau de incendii de pădure”.

Ca să țină sub control emisiile de carbon, Europa are un sistem de tranzacționare cu certificate, elaborat încă din 2005. Comisia Europeană impune un nivel maxim de emisii de carbon, corespunzător unui număr limitat de certificate. De exemplu, un certificat dă dreptul să spunem unei fabrici să polueze cu o tona de CO2 pe an. Dacă poluează mai mult, riscă amenzi usturătoare. În prezent, sectorul aviatic beneficiază și de certificate gratuite care, potrivit noului acord, vor fi eliminate treptat până în anul 2026.

Acordul prevede, de asemenea, sprijin financiar pentru companiile aeriene care utilizează combustibili care nu emit dioxid de carbon. Specialiștii financiari cred, însă că până să devină mai puțin poluante, companiile aeriene vor modifica rutele și prețul biletelor.

George Vulcănescu, analist economic: „O companie de avioane, să schimbe modelul de avion nu poate, să-i schimbe motorul nu poate, tot ce poate să facă e să-și reconsidere traseele, să-și eficientizeze activitatea în așa fel încât să transporte același număr de pasageri, într-un mod mai eficient. Nu e o chestie simplă. În final, totul va ajunge la buzunarul clientului”.

Pactul verde european prevede și interzicerea de la comercializare a autoturismelor care emit CO2 începând cu 2035.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 18-12-2022 19:28