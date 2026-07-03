Vedem cum putem folosi mai eficient resursele într-un reportaj din cadrul campaniei Pro Viitor.

În fiecare seară rămân aprinse lumini, încărcătoare uitate în priză, routere, televizoare și aparate care continuă să consume energie chiar și atunci când par oprite.

Electronicele mici, dar pe care le folosim des, sunt de multe ori marii consumatori ascunși ai casei.

Un uscător de păr, de exemplu, are o putere în medie de 2000 de wați. Prin comparație, un televizor consumă aproximativ în jur de 50-150 W, iar un laptop 30-100 W.

Facturile mari i-au făcut pe mulți să își privească altfel locuința. În ultimii ani au apărut tot felul de sisteme inteligente, menite să reducă și consumul, dar și să ofere confort. Cea mai mare preocupare e cea legată de încălzirea și de răcirea locuinței.

Lucian Marin, specialist în case inteligente: „Cei care nu au astfel de soluții deja făcute, există astfel de device uri. Este un device inteligent, care are de jur împrejur o telecomandă infraroșu, conectat într-o aplicație, poți să controlezi și să integrezi orice aer condiționat. Poate să fie ediție și mai veche. Ca să nu fie nevoie să mă duc să îmi cumpăr altul. Exact.”

Lucian cu asta se ocupă - implementează sisteme smart în case. A făcut asta inclusiv în propria locuință. Într-o singură casă, pot funcționa în același timp multiple dispozitive - de la aer condiționat, la televizoare, lumini lăsate aprinse, mașină de spălat sau uscător de rufe.

Lucian Marin, specialist în case inteligente: „Am avut clienți care m-au sunat și mi-au zis că îmi trebuie neapărat ceva să controlez fierul de călcat că-l uit permanent, plec pe fugă dimineață, calc o cămașă și am rămas cu el în priză, mă trezesc seara, s-a și ars. Prizele inteligente. Astfel de dispozitive le pui în priză acolo unde ai pus fierul de călcat, ai ajuns la serviciu, poți să o și programezi să se închidă singură după jumătate de oră”.

O astfel de priză costă sub 100 de lei. Există inclusiv senzori care pot fi montați pe uși și geamuri - aceștia detectează momentul în care, de exemplu, ușa este deschisă și oprește automat aerul condiționat. Tot astfel de senzori pot fi folosiți pentru aprinderea sau stingerea luminilor în camere.

Cu un consum redus, astfel de aparate filtrează permanent aerul din casă. Costă însă peste o mie de euro.

Lucian Marin, specialist în case inteligente: „Ventilația cu recuperare de căldură, un dispozitiv foarte simplu, merge în permanență, aduce un aport permanent de aer, dar la temperatura din casă”.

Pentru un apartament cu două camere, de exemplu, ar fi suficient un buget de 150-200 de euro pentru prize inteligente, termostat și senzori de lumină.

Pentru unii, soluția nu înseamnă doar să consume mai puțină energie, ci și să cumpere mai puține lucruri. Irina și Tudor, vecini de cartier, au construit împreună platforma Cotroshare. Aici, cei din Cotroceni și nu numai, își pot împrumuta obiecte.

Irina Breniuc, cofondator Cotroshare: „Rindea, bormașini și tot felul de scule, asta e o categorie. Dacă mergem la camping nu e musai să avem un cort pe care îl ținem 80% din timp nefolosit, îl putem împrumuta. Produse din bucătărie puțin mai diferite de ce folosim zi de zi, cum ar fi o mașină de făcut înghețată. Poate să încarce obiecte sau să împrumute obiecte. Și dacă are nevoie de un obiect, face o cerere de împrumut, care ajunge la proprietarul obiectului.”

Tudor Frățilă - co-fondator Cotroshare: „A început de la o idee comună de a seta o bibliotecă de lucruri în cartierul Cotroceni, în ideea de a face schimb de obiecte. Nu doar între noi doi, ci între vecini. Ne-am dat seama că pe lângă schimbul efectiv de obiecte, care rolul lor este să reducă risipa, să cheltuim mai puțin bani pe obiecte pe care oricum le cumpărăm și de obicei stau degeaba, strâng praf pe undeva prin casă și cineva ar putea să se folosească de el.”

Vlăduț, unul dintre vecinii din Cotroceni care a împrumutat obiecte de bricolaj, a economisit în jur de 2500 de lei, bani pe care i-ar fi dat dacă ar fi fost nevoit să cumpere toate sculele.

Vlăduț Laslău, beneficiar platformă: „Am avut o problemă cu ușa de la intrare în casă, că este exterioară. S-a umflat lemnul și am avut nevoie de acest instrument, o rindea electrică și m-a ajutat să pot să iau din lemn, e super mișto, chestia asta, m-a scutit de a da niște bani în plus, cred că o rindea e în jur de 600 de lei și o să mai am nevoie și de un pistol de vopsit ușa și de un șlefuitor, ca să pot să dau vopseaua veche de pe ușă”.

În străinătate există de multă vreme astfel de biblioteci de obiecte - însă de obicei ele sunt fizice. În Germania și Olanda există astfel de magazine de împrumut, la fel și în Marea Britanie, Canada sau Statele Unite, însă unele sunt contra cost.

În unele orașe, primăriile pun la dispoziția asociațiilor spații special dedicate, în care oamenii să împrumute ce obiecte au nevoie, apoi să le returneze.