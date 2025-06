Prima școală smart din mediul rural se află în inima Transilvaniei. Investițiile făcute în Ciugud pentru o educație modernă

În Comuna Ciugud, din inima Transilvaniei, investițiile în educație modernă au dat naștere unei școli care pregătește generații viitoare nu doar inteligente, ci și curajoase.

Unitatea acestor oameni a atras investiții, care aduc turiști de pretutindeni. Luni începem campania „Săptămâna Verde” și urmărim un reportaj despre oameni care își construiesc împreună o viață mai bună.

În Ciugud, o comună cu câteva mii de locuitori, primul pas al schimbării a fost făcut în sistemul de educație. Pentru asta, autoritățile locale au investit bani din credite și fonduri europene.

Astfel școala de aici a devenit prima smart din mediul rural. Copiii au table interactive, roboți educaționali și multe alte resurse digitale inovatoare.

Dan Lungu, purtător de cuvânt Ciugud: „Era să moară Școala din Ciugud. Aveam un umăr foarte mic de copii, iar pe estimările noastre însemna că în 5 ani riscam să nu mai avem învățământ public în Ciugud pentru că părinții își duceau copiii la școală în Alba Iulia și am construit aceasta școala, este un proiect in care am folosit tehnologia atât in ceea ce înseamnă clădirea inteligentă, pentru că această clădire își reglează consumul de energie pe baza unor senzori”.

„Spre exemplu în fiecare clasă luminozitatea rămâne constantă, indiferent de oră astfel încât ochii copiilor să fie protejați. Să presupunem că s-au încheiat orele, sistemul începe să-și reducă consumul de energie. În fiecare clădire publică, școală, grădiniță sau Centrul Seniorilor măsurăm concentrația de dioxid de carbon”, a mai spus el.

Școala a devenit atât de cunoscută încât are și elevi ai căror părinți s-au mutat special în Ciugud. La ora de biologie, îl găsim la pian pe Edward, acompaniat de o colegă.

Cum clădirea a devenit neîncăpătoare, administrația face încă una care va fi independentă energetic dar și cu pereți de tip cortină care se deschid vara pentru lecții în natură.

Reporter: Când am ieșit din clasă, ați ieșit dvs. prima, au sărit să vă ia în brațe.

Anca Matiș, directorul școlii din Ciugud: Acesta este punctul sensibil pentru mine și nu trebuia să-l deschideți deloc. Da, mă încarc cu aceste îmbrățișări.

Toți acești copiii au făcut de mult și primii pași în materie de reciclare.

Dan Lungu, purtător de cuvânt Ciugud: „Cu doi ani înainte de termenul stabilit de autorități am inițiat un proiect, s-a numit Verzulică, Roboțelul reciclator. Am inventat o monedă a comunității - ciuguban. Copiii primeau în schimbul fiecărui ambalaj reciclabil un ciuguban pe care ulterior puteau să îl convertească în lei și acei bani îi foloseau împreună cu clasa pentru proiecte educaționale”.

În Ciugud sunt doar două-trei pubele de gunoi pentru turiștii care nu cunosc regulile zonei. Aici oamenii colectează selectiv, în trei pubele diferite, puse la dispoziție de responsabilii locali.

Gheorghe Damian, primar Ciugud: „Am văzut conceptul ăsta în Coreea de Sud, ei nu aveau nici măcar în stațiile de metrou și atunci am învățat acolo că de fapt gunoiul este ceva intim, deșeul trebuie să-l păstrezi să ți-l duci acasă, nu să-l arunci undeva”.

Dan Lungu, purtător de cuvânt Ciugud: „În momentul în care găsesc acele deșeuri care n-ar trebui să se găsească în pubela galbenă, cetățeanul primește un avertismentul. Îmi spuneați ca la fotbal. Da, este un cartona, galben care i se lipește pe pubelă. În a doua situație în care din nou greșește primește cartonașul roșu, adică este deja o amendă”.

La Ciugud încă există Sfatului Înțelepților. Bătrânii comunei se adună într-o sală special amenjată la centrul de seniori unde dezbat problemele comunității, iar soluțiile propuse de ei ajung pe masa edilului.

Dezvoltarea comunei a adus inevitabil și investitori. De la firme care își au sediile aici, la afaceri care atrag turiști. De pilda, acest teren de golf care se întinde pe 70 de hectare.

Debora Codrea, directorul complexului: „Priviți un teren de golf la standarde Championship, asta înseamnă că respectă cele mai înalte standarde din golful internațional. Putem să susținem, să găzduim turnee internaționale, ceea ce ne pune pe harta aceea importantă a golfului”.

Comuna are inclusiv propria eoliană, iar sediul Primăriei folosește energia produsă de panourile fotovoltaice montate în parcare. Tot aici, gratuit, șoferii își pot încărca mașinile electrice.

Ciugud oferă un exemplu rar în România: acela că inovația nu începe neapărat din marile orașe, ci să răsară din mici comunități determinate. Iar schimbarea nu înseamnă revoluție, ci începe cu fiecare bec stins la timp, cu fiecare panou montat și cu fiecare copil care învață ce înseamnă un viitor sustenabil.

