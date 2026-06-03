O stradă este atât de abruptă încât oamenii merg cu colțari sau se leagă de stâlpii de iluminat. Înclinația, de 22 de grade

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Strada abrupta uk 1

Vale Street din Totterdown, Bristol, a fost declarată în 2019 cea mai abruptă stradă din Anglia, cu o înclinație de 22 de grade, atât de severă încât locuitorii sunt nevoiți să poarte colțari iarna doar că să iasă din casă.

autor
Lorena Mihăilă

Șoferii trebuie să se asigure că frâna de mână este trasă ferm atunci când parchează pe această stradă extrem de abruptă — altfel riscă să își vadă mașina coborând până la baza dealului. Panta este atât de accentuată încât au fost instalate scări pe ambele părți pentru a ajuta pietonii să urce, scrie Express.

Totuși, strada este relativ scurtă, având doar 200 de m lungime. Totuși, potrivit relatărilor, are o diferență de nivel de 17 m și o pantă medie de 22 de grade. Unii oameni au ajuns să se lege de stâlpii de iluminat atunci când urcă panta, iar unii șoferi își parchează mașinile lateral ca să nu o ia la vale.

În ciuda dezavantajelor evidente, locuitorii par să se fi adaptat foarte bine. „Este în regulă de cele mai multe ori. Iarna este partea cea mai grea”, spune un rezident, artistul Appleby-Tyler, care locuiește acolo de peste un deceniu.

„Devine foarte alunecos, așa că trebuie să purtăm colțari dacă vrem să ieșim din casă. Sunt ca niște crampoane pe care le atașezi la pantofi”, a spus el în 2023. „Livrările sunt dificile. Când am cumpărat o mașină de spălat nouă, a trebuit să mergem să o ridicăm și să o aducem”.

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Faima străzii a transformat-o într-un loc ideal pentru evenimente neobișnuite, precum o competiție de rostogolit ouă de Paște, unde ouăle fierte „coboară în cursă” pe pantă. Locuitorii nu au probleme cu parcarea gratuită, deoarece mulți șoferi evită zona din cauza pantei.

Vale Street a ajuns din nou în atenția publică în 2020, când la baza ei a apărut o lucrare Banksy intitulată „Aachoo!!”. Lucrarea înfățișa o femeie strănutând atât de puternic încât îi zboară proteza dentară. Lucrarea a fost ulterior îndepărtată de pe perete și vândută.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: strada, Anglia,

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