O stradă este atât de abruptă încât oamenii merg cu colțari sau se leagă de stâlpii de iluminat. Înclinația, de 22 de grade

Șoferii trebuie să se asigure că frâna de mână este trasă ferm atunci când parchează pe această stradă extrem de abruptă — altfel riscă să își vadă mașina coborând până la baza dealului. Panta este atât de accentuată încât au fost instalate scări pe ambele părți pentru a ajuta pietonii să urce, scrie Express.

Totuși, strada este relativ scurtă, având doar 200 de m lungime. Totuși, potrivit relatărilor, are o diferență de nivel de 17 m și o pantă medie de 22 de grade. Unii oameni au ajuns să se lege de stâlpii de iluminat atunci când urcă panta, iar unii șoferi își parchează mașinile lateral ca să nu o ia la vale.

În ciuda dezavantajelor evidente, locuitorii par să se fi adaptat foarte bine. „Este în regulă de cele mai multe ori. Iarna este partea cea mai grea”, spune un rezident, artistul Appleby-Tyler, care locuiește acolo de peste un deceniu.

„Devine foarte alunecos, așa că trebuie să purtăm colțari dacă vrem să ieșim din casă. Sunt ca niște crampoane pe care le atașezi la pantofi”, a spus el în 2023. „Livrările sunt dificile. Când am cumpărat o mașină de spălat nouă, a trebuit să mergem să o ridicăm și să o aducem”.



