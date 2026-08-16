„Ceea ce mi s-a întâmplat acum câteva zile este, cred, o situaţie care merită împărtăşită. Trebuia să călătoresc de la Bergamo la Catania, dar în seara dinaintea plecării am fost informaţi că, din cauza situaţiei de urgenţă provocate de activitatea vulcanului Etna, zborul urma să fie deviat către Trapani. Până aici, pot să înţeleg situaţia de urgenţă. Ceea ce mi se pare inacceptabil este ce s-a întâmplat după aceea”, a declarat pasagera.

Aşa începe povestea uneia dintre numeroasele persoane care au avut de suferit în ultimele zile din cauza activităţii eruptive a vulcanului Etna, care a paralizat practic aeroportul din Catania, potrivit Fanpage.

Cu zboruri deviate şi anulate, sosirea şi plecarea din Sicilia au devenit un coşmar pentru mulţi călători.

Pasagera susţine că a plătit 160 de euro pentru un taxi

„Când am ajuns la aeroportul din Trapani”, scrie ea, „ne-am trezit complet abandonaţi: zona autobuzelor era practic pustie, nu era nimeni care să ofere informaţii şi erau nenumăraţi pasageri care nu ştiau ce să facă sau cum să ajungă la Catania. În această situaţie, pentru că nu am primit nicio asistenţă, am apelat la un taximetrist, plătind 160 de euro pentru a ajunge la aeroportul din Palermo.”

Într-o situaţie de urgenţă, cu sute de persoane care aveau nevoie de ajutor, pasagera a spus că: „Mi se pare absurd că pot exista oameni care profită de situaţie cerând tarife atât de mari”.

Într-adevăr, potrivit informaţiilor obţinute de publicaţie, în aceste zile, între închirieri şi transferuri private, costul unei maşini poate ajunge până la 600 de euro pentru deplasările între diferitele aeroporturi ale insulei.

„Odată ajunşi la Palermo, trebuia să luăm un autobuz până la gară şi apoi un alt autobuz de linie către Catania. Dar şi acolo era o mulţime uriaşă şi, mai presus de toate, nu exista o organizare adecvată: nu fuseseră puse la dispoziţie suficiente autobuze pentru toţi pasagerii. În acel moment, de teamă că nu vom reuşi să ajungem acasă, a trebuit să închiriem o maşină pentru încă 160 de euro, la care s-a adăugat costul combustibilului, precum şi inconvenientul de a trebui să o returnăm după ce am ajuns la destinaţie”, a mai spus pasagera.

„Cum este posibil să nu existe un plan organizat pentru pasageri?”

„Cum este posibil”, întreabă ea, „ca, în timpul unei situaţii de urgenţă care implică un fenomen atât de cunoscut precum activitatea vulcanului Etna, să nu existe un plan organizat pentru a-i ajuta pe pasageri?”

Reflecţia pasagerei este asemănătoare cu cea a multor altor persoane. Ea înţelege foarte bine că vulcanul nu poate fi controlat; problema este ceea ce se întâmplă ulterior: „O situaţie de urgenţă i se poate întâmpla oricui; ceea ce face diferenţa este modul în care este gestionată”, a mai declarat femeia.