Somelierul de apă Silvia Ștefănucă Șerban explică, la PRO Verde, la ce trebuie să fim atenți atunci când alegem apă îmbuteliată și de ce diferența dintre apa de masă, apa de izvor și apa minerală naturală este importantă pentru sănătate.

Cum citești corect eticheta de pe PET-ul de apă

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici pe PET este categoria din care face parte apa.

Există trei tipuri principale de apă îmbuteliată:

• apă de masă;

• apă de izvor;

• apă minerală naturală.

Diferența dintre ele este dată de conținutul de minerale, de sursa apei și de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi comercializate.

Silvia Ștefănucă Șerban recomandă consumatorilor să nu aleagă apa doar în funcție de preț sau de notorietatea brandului.

Care este diferența dintre apa de masă, apa de izvor și apa minerală naturală

Apa de masă are cel mai redus aport de minerale, în timp ce apa minerală naturală oferă cele mai multe beneficii din acest punct de vedere.

Silvia Ștefănucă Șerban: „Apa de masă este ceea ce mie îmi place să spun că e apă de la robinet îmbuteliată. Practic, este o apă care nu are o semnificație și o importanță din punct de vedere al mineralelor. Nu ne vom îmbolnăvi dacă vom consuma, dar nici nu ne va aduce beneficii. O să fie o apă moartă.”

Apa de izvor poate reprezenta o alternativă bună, însă specialiștii atrag atenția că nivelul de mineralizare poate varia de la o perioadă la alta.

În schimb, apa minerală naturală trebuie să respecte criterii stricte.

„Trebuie să treacă prin mai multe criterii pentru a primi această denominare pe etichetă și anume ea trebuie să provină dintr-un acvifer subteran, să fie microbiologic pură și apoi să aibă o compoziție chimică constantă. Practic, mineralele vor varia într-un 10-20% maxim de la o analiză la alta, ceea ce este o variație micuță și sunt cele mai bune ape”, susține Silvia Ștefănucă Șerban.

Ce minerale să cauți pe etichetă

Calciul, magneziul, sodiul și bicarbonații sunt printre cele mai importante minerale care apar pe eticheta unei ape.

Specialista recomandă diversificarea tipurilor de apă consumate.

„Asta este benefic atât pentru sănătate, cât și pentru cei care, de exemplu, nu sunt obișnuiți să bea cei doi litri de apă pe zi. Sunt multe persoane care spun că nu se pot încadra. Cu cât diversificăm brandurile și tipurile de apă, cu atât o să ne dăm seama că apa are gust”, spune Silvia Ștefănucă Șerban.

Este mai bună apa îmbuteliată decât apa filtrată?

În opinia specialistului, apa îmbuteliată este cea mai sigură alegere pentru consumul zilnic.

„Ca somelier de apă întotdeauna voi recomanda apa îmbuteliată. O dată monitorizată și foarte standardizată, știm foarte clar ce bem, de unde bem și cum trebuie să o bem”, spune ea.

Potrivit acesteia, cănile cu filtre cu cărbune activ pot fi utile atunci când apa de la robinet are gust de clor sau impurități care îi afectează gustul.

În schimb, filtrele cu osmoză inversă (cele folosite în dozatoarele de apă) nu sunt recomandate pentru consumul de zi cu zi.

Silvia Ștefănucă Șerban: „Nu recomand niciodată să mergem pe filtre care au osmoză inversă, pentru că, așa cum spuneam, purifică apa și o lasă moartă, fără niciun niciun beneficiu pentru noi ca oameni și consumatori.”

Este bună apa de la robinet?

Da, în majoritatea cazurilor, apa din rețeaua publică este sigură din punct de vedere microbiologic.

„În principiu, cea din București este monitorizată atent, este standardizată, i se fac analizele, ceea ce înseamnă că avem o apă microbiologic pură, nu are bacterii, nu are nitriți, nu are nitrați, nu are metale grele”, a explicat ea.

Totuși, Silvia Ștefănucă Șerban subliniază că apa de la robinet nu oferă întotdeauna aceeași compoziție minerală ca apa minerală naturală. De aceea, citirea atentă a etichetei de pe PET rămâne cea mai simplă metodă prin care consumatorii pot înțelege exact ce apă cumpără și ce aport de minerale primesc.

Urmărește în video explicațiile Silviei Ștefănucă Șerban.