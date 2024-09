Cum influențează schimbările climatice piața muncii. Ce joburi vor dispărea și ce locuri de muncă noi pot apărea în viitor

Dacă acest articol ar fi fost scris de Gabriel García Márquez, poate că începutul ar fi sunat cam așa: „Într-o epocă a schimbărilor climatice, dragostea pentru un loc de muncă sustenabil nu era doar o chestiune de pasiune, ci de supraviețuire”. Deși nu suntem într-un roman, realitatea ne provoacă să ne adaptăm la fel de creativ.

Așa că imaginează-ți că e anul 2035. Lumea a făcut tranziția completă către energia regenerabilă, orașele sunt mai verzi, iar industriile s-au adaptat noilor realități impuse de schimbările climatice. În timp ce încercăm să găsim o modalitate de a ne adapta la toate aceste schimbări, modul în care muncim se schimbă din temelii. Cum va arăta o zi de munca? Ce joburi vor dispărea, dar mai ales ce joburi noi vor apărea? Care vor fi cele mai importante skill-uri și cum se vor adapta angajatorii? Sunt doar câteva din întrebările la care a răspuns Hannah Phang, CMO The Now Work - o platformă care conectează oameni care schimbă lumea cu locuri de muncă care schimbă lumea. Cu o rețea ce depășește 1000 de experți independenți în sustenabilitate, The Now Work conectează organizații de toate dimensiunile cu expertiza potrivită în domeniul sustenabilității, formează echipe personalizate și proiectează noi moduri de lucru pentru a acelera transformarea business-urilor și de a pune umărul la construcția lumii de mâine.

Accent pe sustenabilitate - cel mai important skill

Pentru ca sustenabilitatea să nu mai fie limitată la un rol sau la un sector specific și să devină un element central în orice organizație, trebuie să vorbim de două aspecte importante: educația continuă, care trebuie actualizată constant pentru a fi relevantă într-o lume în schimbare rapidă, și alinierea sustenabilității la obiectivele de afaceri. În ceea ce privește educația, nu vorbim doar despre curricula școlară care să asigure deprinderea unor abilități potrivite pentru viitor, ci și despre companii care devin mai concentrate pe învățare și dezvoltare. Am observat o creștere semnificativă a instruirii în domeniul sustenabilității în cadrul companiilor, deoarece fiecare departament joacă un rol crucial în operativizarea strategiilor de sustenabilitate și atingerea obiectivelor. Concret, sustenabilitatea trebuie să fie recompensată, fiecare angajat trebuie să aibă KPIs legate de acest aspect, iar conflictele de obiective trebuie eliminate. Crearea unor industrii sustenabile este responsabilitatea tuturor, așa că este esențial ca oamenii să-și dezvolte abilități și să fie motivați.

Echilibru între munca la distanță și munca la birou

Trebuie să reimaginăm modul în care muncim. Acesta trebuie să fie în pas cu realitatea vieților noastre actuală, iar flexibilitatea este o parte esențială a acesteia. Până acum, cultura muncii spunea că toată lumea ar trebui să fie la birou cinci zile pe săptămână și, în ultimii ani, am văzut cum acest lucru a fost contestat și schimbat din necesitate și din schimbarea nevoilor. La fel ca orice altceva, munca va fi influențată de factorii de mediu, ceea ce înseamnă că trebuie să fie regândită pentru a fi mai flexibilă, adaptabilă și agilă. Organizațiile care înțeleg acest lucru și își fac strategii în jurul acestei realități vor fi mai bine pregătite. De aceea, companiile apelează la The Now Work, deoarece oferim forță de muncă agilă cu expertiză specifică, gata să-și ofere cunoștințele.

Joburi fără viitor și noi roluri

Pe măsură ce industriile se adaptează la noua realitate, anumite roluri vor dispărea, dar întotdeauna există oportunități de transfer al abilităților. Un exemplu excelent este compania daneză de energie Orsted. Aceștia și-au reînrolat întreaga forță de muncă de la combustibili fosili la energie regenerabilă pentru a transforma compania din temelii. Vor apărea din ce în ce mai multe roluri care sprijină tranziția economiei noastre, de la energie regenerabilă la strategii de economie circulară și reziliență climatică. Anticipez că abilități precum gândirea sistematică, colaborarea interdisciplinară și comunicarea onestă vor fi cruciale în anii ce urmează pentru toate afacerile, mai ales pentru cele care doresc să devină lideri și să aibă un impact pozitiv.

Rolul platformelor de talente și skill-uri

Accesul organizațiilor la skill-uri specifice pe proiecte punctuale va deveni crucial pe măsură ce industriile se schimbă, în răspuns la schimbări economice, de reglementare și de mediu. Apărând nevoi noi, organizațiile vor avea nevoie de o gamă variată de skill-uri și forță de muncă flexibilă. Chiar și Reid Hoffman, co-fondatorul LinkedIn, a prezis că locul de muncă tradițional, cu program 9-5 va deveni o amintire a trecutului în doar 10 ani. Ca platformă de skill-uri flexibile pentru sustenabilitate, sperăm să colaborăm cu organizațiile pentru a oferi expertiza potrivită la momentul potrivit pentru a le ajuta să devină business-uri pregătite pentru viitor.

Burnout-ul trebuie să devină istorie

Există cu siguranță provocări legate de burnout în toate industriile, dar există câțiva factori care contribuie în mod unic la această problemă pentru profesioniștii în sustenabilitate. Un aspect important pe care l-am observat este nealinierea între echipele de sustenabilitate și conducere. Echipele de sustenabilitate sunt adesea capabile să stabilească strategii și obiective, dar atunci când vine vorba de executarea acestor strategii, dacă nu au sprijinul total al conducerii, se confruntă în mod constant cu uși închise. Când obiectivele de afaceri și cele de sustenabilitate nu sunt aliniate, acest lucru duce la frustrare și la sentimentul că împingi un bolovan la deal, ceea ce este epuizant. Pentru a construi o cultură de muncă în care profesioniștii în sustenabilitate pot prospera, conducerea trebuie să fie în mod direct interesată de sustenabilitate.

Un alt aspect este că echipele de sustenabilitate sunt adesea suprasolicitate și subfinanțate. Mai ales cu reglementări în creștere, atenția presei și cererea consumatorilor, echipele de sustenabilitate trebuie să sprijine multe departamente fără a crește capacitatea echipei sau bugetul pentru a angaja suport extern.

O modalitate de a rezolva această problemă este de a poziționa echipele de sustenabilitate ca echipe de transformare a afacerii, mai degrabă decât echipe de conformitate. Acest lucru le ajută să fie integrate mai direct în afacere și să fie considerate esențiale în transformarea afacerii pentru viitor.

Momentul pentru adaptare este acum, iar cei care acceptă aceste schimbări vor modela un viitor durabil.

