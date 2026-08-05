VIDEO. Președintele ANI, Bogdan Sticlosu, a început să râdă când a fost întrebat de noua prevedere din Legea integrității

Stiri Politice
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Președintele Agenției Naționale de Integritate (ANI), Bogdan Sticlosu, a început să râdă, miercuri, după ce a fost întrebat de jurnaliștii de la Palatul Parlamentului despre o prevedere din noua Lege a integrității, care tocmai a fost adoptată.

autor
Cristian Matei

Mai exact, el a fost întrebat cum va fi aplicată noua prevedere, referitoare la obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și pentru partenerii de viață, chiar dacă relația nu este oficializată în acte.

Jurnaliștii au vrut să afle cum vor proceda autoritățile să demonstreze faptul că două persoane au o relație apropiată, astfel încât partenerul de viață al unui demnitar să fie obligat să depună declarație de avere..

”E nevoie de o lege de completare, care să vină cu niște norme? Veți cere asta? V-ați consultat cu juriștii?” - au fost câteva din întrebările formulate pentru Bogdan Sticlosu.

Însă .. președintele ANI nu a răspuns, ci a început să râdă, apoi a intrat în liftul de la Parlament și a plecat.

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Recent, partidele PSD și AUR au fost acuzate că refac alianța în Parlament, pentru „masacrarea” Legii integrității.

Potrivit C.V.-ului său, Bogdan Alexandru Sticlosu a fost consilier al ministrului Economiei, Daniel Chițoiu, în 2012, în Guvernul Ponta.

De asemenea, el a fost consilier în problema implementării programelor cu finanțare nerambursabilă la cabinetul fostului premier Mihai Tudose, în decembrie 2017-ianuarie2018. 

De asemenea, din decembrie 2022 și până în luna mai a acestui an, Sticlosu a fost vicepreședinte al Agenţiei Naţionale de Integritate.

PSD și AUR, acuzate că refac alianța în Parlament pentru „masacrarea” legii integrității. Cele două ținte pe care le urmăresc

Sursa: StirilePROTV

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