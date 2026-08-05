VIDEO. Președintele ANI, Bogdan Sticlosu, a început să râdă când a fost întrebat de noua prevedere din Legea integrității

Mai exact, el a fost întrebat cum va fi aplicată noua prevedere, referitoare la obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și pentru partenerii de viață, chiar dacă relația nu este oficializată în acte.

Jurnaliștii au vrut să afle cum vor proceda autoritățile să demonstreze faptul că două persoane au o relație apropiată, astfel încât partenerul de viață al unui demnitar să fie obligat să depună declarație de avere..

”E nevoie de o lege de completare, care să vină cu niște norme? Veți cere asta? V-ați consultat cu juriștii?” - au fost câteva din întrebările formulate pentru Bogdan Sticlosu.

Însă .. președintele ANI nu a răspuns, ci a început să râdă, apoi a intrat în liftul de la Parlament și a plecat.



