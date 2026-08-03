Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels acuză USR că a renunţat la propriul discurs despre integritate şi lupta împotriva corupţiei, transformând principiile pe care le invoca în opoziţie în simple instrumente de propagandă.

"Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a votat în favoarea proiectului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii, considerând că, deşi legea nu este una perfectă, reprezintă un pas important în creşterea transparenţei şi a responsabilităţii celor care ocupă funcţii publice. Un element esenţial al proiectului îl reprezintă amendamentul depus de AUR şi adoptat de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, prin care obligaţia de depunere a declaraţiilor de avere şi de interese este extinsă şi asupra soţilor, soţiilor şi concubinilor Preşedintelui României, parlamentarilor, prim-ministrului, miniştrilor şi altor demnitari de rang înalt, în condiţiile prevăzute de lege", a transmis, luni seară, AUR, într-un comunicat de presă.

Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels acuză USR că a renunţat la propriul discurs despre integritate şi lupta împotriva corupţiei: "Ceea ce remarcăm de fiecare dată la voi este abilitatea de a vă transforma din acuzatori în cei mai înverşunaţi apărători şi judecători ai Curţii Constituţionale, dar numai atunci când este vorba despre interesul vostru".

"Dacă venim cu proiecte de lege care îl afectează, într-un fel sau altul, pe Dominic Fritz, toate reglementările devin neconstituţionale. Dacă îndrăznim să venim cu reglementări care, într-un fel sau altul, îl ating pe preşedintele Nicuşor Dan, sunt neconstituţionale. Nici vorbă să vă mai amintiţi de promisiunile pe care le-aţi făcut odată. Ştiţi voi, cele despre aşteptările populaţiei, despre ceea ce aţi promis, despre corectitudine, despre «Fără penali în funcţii publice», despre «Jos corupţia!» şi aşa mai departe", a mai declarat deputatul AUR.

AUR susţine că prin amendamentul votat este închisă o portiţă care permitea ascunderea unor bunuri sau interese prin intermediul persoanelor apropiate, oferind o imagine mai completă asupra patrimoniului şi intereselor celor care exercită funcţii publice de cea mai mare responsabilitate.

"Totodată, legea stabileşte o aplicare neîntârziată în cazul persoanelor faţă de care există o hotărâre judecătorească definitivă privind starea de incompatibilitate sau conflictul de interese, care nu mai pot ocupa funcţii publice. AUR a susţinut acest proiect deoarece consideră că exercitarea unei funcţii publice trebuie să fie însoţită de transparenţă şi responsabilitate, iar controlul asupra averilor demnitarilor trebuie să fie unul real şi eficient", a mai transmis AUR.

AUR anunţă că va milita în continuare pentru transparenţă, integritate şi responsabilitate în exercitarea funcţiilor publice, precum şi pentru eliminarea tuturor portiţelor care permit exploatarea unei lacune legislative.

USR acuză un „troc” între PSD și AUR pe Legea integrității

USR acuză, luni seară, PSD şi AUR că au făcut troc şi insistă să dea lege cu dedicaţie împotriva unui singur om, după ce au fost votate amendamentele celor două partide la Legea integrităţii.

Amendamentele PSD şi AUR la Legea integrităţii au fost adoptate de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor. Cel al PSD vizează cazul primarului USR al Timişoarei, Dominic Fritz, iar cel al AUR se referă la declararea averii soţilor şi partenerilor demnitarilor.

Legea integrităţii, jalon în PNRR, urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei.