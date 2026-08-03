Și, la fel ca săptămâna trecută, modificarea ar urma să se aplice retroactiv. Cei din USR au acuzat din nou că PSD țintește o singură persoană: pe Dominic Fritz. Iar noul proiect prevede că declarațiile de avere ar putea fi publicate inclusiv de iubitele sau, după caz, iubiții politicienilor.

Aproape patru ore deputații din Comisia Juridică au dezbătut intens amendamentele partidelor la proiectul de lege al integrității. Întors în Parlament după ce a picat săptămâna trecută în Senat, proiectul a reînviat alianța dintre PSD și AUR, pentru ca modificările propuse de cele două partide să ajungă la votul final.

PSD a adăugat din nou modificarea care prevede că persoanele găsite definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese își pierd automat funcția sau mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, inclusiv dacă abaterea a fost constatată înainte de intrarea în vigoare a legii.

Amendamentele care defineau normele tranzitorii au trecut cu voturile AUR.

Radu Marinescu, PSD: „Nu reactivează nimic. Se reconfigurează o forma tranzitorie care stabilește forma de punere în aplicare a unei sancțiuni”.

Cei din USR reclamă că schimbările propuse de PSD au un singur scop: demiterea lui Dominic Fritz din funcția de primar al Timișoarei.

Radu Mihaiu, USR: „Ați făcut praf această lege din motive personale. Pentru că PSD are o problemă cu Dominic Fritz și AUR cu Nicușor, v-ați unit PSD cu AUR să faceți praf o lege și să o faceți profund neconstituțională”.

Gabriel Andronache, PNL: „Opriți totuși masacrarea legii privind integritatea în funcții publice. Ați introdus amendamente neconstituționale care riscă să compromită întregul proiect”.

La rândul lor, social-democrații le-au întors favorul colegilor lui George Simion și au votat amendamentul AUR, care prevede obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și pentru partenerii de viață, chiar dacă relația nu e oficializată în acte.

Reporter: Cum puteți demonstra că două persoane sunt în concubinaj și că iubitul sau iubita trebuie să depună declarație de avere?

Ramona Bruynseeles, deputat AUR: De exemplu, în ceea ce-l privește pe președintele Nicușor Dan și pe partenera dânsului avem dovezile necesare prin simplul fapt că dânsa este lângă dânsul tot timpul.

Radu Marinescu, PSD: „Relațiile asemănătoare celora dintre soți este un termen juridic care este uzitat. Nu discutăm aici de amante, nu discutăm aici de persoana X sau Y”.

În vâlva dezbaterilor din Comisia Juridică pe lista amendamentelor s-a strecurat o cerință a Autorității de Supraveghere Financiară, care a sperat să-i convingă pe parlamentari că șefii din instituție trebuie să fie exceptați de la depunerea declarațiilor de avere. Amendamentul a fost respins.