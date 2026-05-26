Consiliul Naţional de Integritate a transmis Senatului Hotărârea CNI prin care a validat examenul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, în vederea numirii în funcţia de preşedinte.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, în şedinţa de marţi, analizând Hotărârea nr. 7/2026, menţionată mai sus, şi Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a constatat că Consiliul Naţional de Integritate a adoptat hotărârea de a valida rezultatele examenului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate.

Candidatul declarat admis a fost Bogdan Alexandru Sticlosu.

Consiliul a propus Senatului numirea acestuia în funcţia de preşedinte al ANI, pentru un mandat de 4 ani.

Potrivit C.V.-ului său, Bogdan Alexandru Sticlosu a fost consilier al ministrului Economiei, Daniel Chițoiu, în 2012, în Guvernul Ponta.

De asemenea, el a fost consilier în problema implementării programelor cu finanțare nerambursabilă la cabinetu fostului premier Mihai Tudose, în decembrie 2017-ianuarie2018.

De asemenea, din decembrie 2022 și până în prezent, Sticlosu a fost vicepreședinte al Agenţiei Naţionale de Integritate.