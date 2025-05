Victor Rebengiuc mărturisește că a donat bani pentru campania lui Nicușor Dan și a dezvăluit și suma

Declaraţia a fost făcută după ce, la dezbaterea electorală de joi seară, de la Euronews, George Simion şi-a somat contracandidatul să nominalizeze donatorii din campanie, iar acesta a refuzat, spunând că nu vrea să le facă publice numele pentru a nu fi atacaţi aşa cum a fost el atacat. După interviu, într-o discuţie cu jurnaliştii HotNews, actorul a dezvăluit că a donat 25.000 de lei.

„Aseară (n. red. la dezbaterea electorală de la Euronews) l-am văzut pe Nicuşor Dan într-o situaţie când George Simion aproape îl apucase de gât să spună cine i-a dat bani. Eu i-am dat nişte bani lui Nicuşor Dan, din cât pot eu să dau, că nu am făcut averi, cu condiţia să nu fiu nominalizat.

Am mai donat şi la ONG-uri, am mai contribuit de-a lungul anilor şi am spus: «Domne, nu spune că am dat eu. Nu vreau…». Nu sunt Mecena, dar contribui şi eu, acolo, cu câte ceva”, a declarat Victor Rebengiuc la podcastul politic Hotspot, al HotNews.

Ce a declarat actorul

După terminarea interviului, într-o discuţie cu jurnaliştii HotNews, actorul a dezvăluit că a donat suma de 25.000 de lei.

Candidatul AUR la alegerile prezidenţiale, George Simion, l-a atacat, joi, în dezbaterea electorală organizată de Euronews România, pe contracandidatul său Nicuşor Dan acuzându-l de lipsă de transparenţă pentru că nu a făcut publice numele persoanelor care au donat pentru campania sa electorală.

În replică, primarul a explicat că donatorii din campania sa sunt oameni care au dorit să îl ajute pentru că el nu are în spate un partid care să folosească bani publici pentru campanie electorală.

„Asta este o faptă gravă, domnule Simion? Să donezi într-o campanie electorală din buzunarul tău pentru un candidat, asta este democraţie, domnule Simion, pentru că eu sunt un candidat independent care nu are bani de partid de la stat cum aveţi dumneavoastră.

Instituţiile statului român ştiu cine sunt toate aceste persoane şi eu nu vreau să le fac public numele fiindcă nu vreau să fie atacaţi, cum am fost eu atacat în campania asta. E foarte simplu, datele sunt la instituţiile statului român”, a replicat Nicuşor Dan.

El a precizat că dintre donatorii săi din campanie câteva zeci au fost prezenţi la dezbaterea de joi seară.

