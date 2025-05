Cum ar putea arăta noul guvern al României după alegeri. Propunerile lui Nicușor Dan și George Simion

Nicuşor Dan, candidat independent la Preşedinţie, a declarat, joi, că, în cazul în care va deveni şef al statului, intenţionează să formeze un Guvern cu partidele pro-occidentale, inclusiv PSD. În același timp, Candidatul AUR la prezidenţiale, George Simion, spune că își dorește guvern de largă majoritate naţională, care să asigure ieşirea României din crizele suprapuse în care se află, notează Agerpres.

"Conform prevederilor constituţionale, în momentul în care nu există o majoritate parlamentară, preşedintele nominalizează un premier care are datoria să caute susţinerea a cel puţin 233 de parlamentari. Vizez un guvern de uniune naţională, care să liniştească lucrurile. (...) Nu voi face o nominalizare, ci un guvern de largă majoritate naţională, care să asigure ieşirea României din crizele suprapuse în care se află", a precizat George Simion.

"Am spus că nu avem nevoie de alegeri anticipate, am spus că nu avem nevoie de un Guvern minoritar, pe scurt - că nu avem nevoie de haos şi că vreau să fac un Guvern împreună cu partidele pro-occidentale din Parlament, inclusiv PSD, dar nu o să pretind când o să fac asta că sunt anti-PSD, ca dumneavoastră", i-a răspuns el contracandidatului George Simion (AUR), la dezbaterea electorală de la Euronews România.

George Simion l-a întrebat pe Nicuşor Dan ce părere are despre PSD.

"Dumneavoastră spuneţi că sunteţi anti-sistem, dar sunteţi în sistem. Aici este problema. Diferenţa între noi este că eu nu pretind că sunt şi sistem şi anti-sistem deodată", a replicat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan și George Simion, despre viitorul premier

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale, Nicuşor Dan, a afirmat, joi, că, în cazul în care va câştiga turul al doilea de scrutin, îl doreşte "foarte mult" pe actualul preşedinte interimar, Ilie Bolojan, în funcţia de premier.

"Din fericire, preşedintele va nominaliza prim-ministrul. Am trecut o etapă, domnul Ciolacu nu mai este la Palatul Victoria. Îmi doresc un guvern din care să facă parte cele patru partide pro-occidentale plus minorităţile naţionale. Îmi doresc ca acest guvern să fie condus de o persoană care a dovedit că ştie să facă reformă, adică să taie cheltuieli, o persoană care a dovedit că are viziune de dezvoltare. Mi-l doresc foarte mult... nu e o surpriză... pe domnul Bolojan, numai că nu vreau să promit ceva ce nu este exclusiv în decizia mea", a spus Nicuşor Dan.

George Simion a a adăugat, fără să se refere expres la funcţia de prim-ministru, că va nominaliza un român, un om care iubeşte pacea, "după ce reuşim să revenim la atributele constituţionale".

"Trebuie să încetăm această politică ce a fost foarte evidentă în perioada Covid de a conduce prin teamă. Trebuie să ne întoarcem la pace şi tocmai de aceea voi nominaliza un român, un om care iubeşte pacea, după ce reuşim să revenim la atributele constituţionale, la democraţie şi la voinţa poporului român", a susţinut Simion.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: