Cu aproximativ 45% din voturi numărate, rezultatele publicate de Ministerul de Interne au arătat ELAM - înrudit cu partidul interzis Zori Aurii, ultranaţionalist, din Grecia - ca având 11,1% din voturi, în creştere faţă de 6,8% la ultimele alegeri legislative din 2021.

Rezultatele sugerează că ELAM ar putea deveni al treilea partid în parlamentul cu 56 de locuri, după DISY, de dreapta, şi comunistul AKEL, care au obţinut 27%, respectiv 22,8% din voturi, cu o uşoară creştere pentru AKEL şi o uşoară scădere pentru DISY.

Deşi puterea executivă revine preşedinţiei din Cipru, votul este considerat pe scară largă ca un indicator al tendinţelor politice înainte de alegerile prezidenţiale din 2028 şi ar putea semnala noile alianţe pe care centristul Christodoulides ar putea fi nevoit să le facă, dacă doreşte să fie reales. Trei partide centriste care îl susţin pe Christodoulides - Diko, Dipa şi EDEK - păreau să se îndrepte spre un rezultat mai slab, conform proiecţiilor şi rezultatelor.

Preocupările legate de corupţie şi costul vieţii au fost proeminente în campanie. ELAM a militat împotriva migraţiei şi de asemenea adoptă o linie fermă în negocierile cu ciprioţii turci de pe insula divizată etnic. ALMA, o mişcare nou formată care militează pentru responsabilitate şi reformă politică, urma să obţină reprezentare parlamentară pentru prima dată, cu puţin peste 6% din voturi.