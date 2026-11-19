Complexul de lux, situat pe malul unui lac, la poalele unor dealuri cu vegetaţie bogată, este cunoscut pentru caracterul său exclusivist, potrivit News.ro.

Totodată, acesta are o semnificaţie aparte pentru Xi - tatăl său, Xi Zhongxun, a petrecut câteva luni în acest complex în anul de dinaintea morţii sale, după ce a fost diagnosticat cu cancer în ianuarie 2002.

„Peisajul de aici este superb, iar aerul este proaspăt; Xi Zhongxun îndrăgea foarte mult aceste locuri. Se simţea în largul său şi avea obiceiul de a ieşi la plimbare, în fiecare zi, la aceeaşi oră”, se arăta într-un articol publicat în 2013 de cotidianul de stat ”People’s Daily”, care cita din biografia acestuia.

Xi Zhongxun, o figură marcantă a Partidului Comunist, a fost guvernator al provinciei Guangdong şi a deţinut o locuinţă în Shenzhen. El a încetat din viaţă în luna mai a anului 2002.

Complexul a găzduit şi alţi oaspeţi de rang înalt. Potrivit presei nord-coreene şi a unor publicaţii de limbă chineză din Hong Kong, liderul nord-coreean de la acea vreme, Kim Jong Il, a fost cazat aici cu ocazia vizitei sale în China, în 2006.

Conform informaţiilor de pe site-ul oficial, Kylin Villa a fost construit în 1997 şi renovat în 2019. Acesta dispune de restaurante cu specific chinezesc şi occidental, precum şi de diverse facilităţi, printre care terenuri de tenis şi piscine.