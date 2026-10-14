Principalele declarații ale lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, după ședința partidului de la Vila Lac:

CPN al PSD a analizat situația „critică” a României și soluțiile lui Luca Niculescu;

România are nevoie de un guvern funcțional. Prelungirea crizei politice e calea către un faliment național;

Continuarea crizei politice va avea efecte serioase asupra situației economice a României.

Consiliul Politic a dat undă verde intrării la guvernare;

Luca Niculescu va prezenta în Parlament situația datoriilor Guvernului;

Viitorul Executiv va semna un memorandum cu mediul de afaceri și va da garanții că nu va crește taxele;

Guvernul Niculescu va face rectificarea bugetară, până la 1 noiembrie. De asemenea, viitorul executiv va trebui să facă bugetul pe 2027 până la 1 decembrie.

Pe agenda premierului se va afla și demararea reformei administrative;

Cabinetul Luca Niculescu va fi evaluat după 6 luni;

Cele 10 condiții puse de PSD pentru a face parte din cabinetul Luca Niculescu:

1.Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027 – până la 1 noiembrie 2026.

2. Semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicatele care să ofere o predictibilitate fiscală pentru 2027. Mai clar spus: că NU vor crește taxele anul viitor.

3. Structurarea și aprobarea rectificării bugetare care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale, servicii critice, funcționarea statului- până la 1 noiembrie 2026

4. Inventarierea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat care trec pe fonduri naționale.

5. Operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din Planul de relansare economică – până la mijlocul lunii viitoare (15 noiembrie)

6. Elaborarea bugetului de stat pentru 2027, cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor – până la 1 decembrie 2026

7. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii

8. Indexarea pensiilor (inclusiv militare) și a pensiei minime.

9. Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități

10. Demararea reformei administrative – comasarea voluntară a localităților cu până la 1500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.

Lista oficială a miniștrilor PSD din cabinetul Luca Niculescu

Sorin Grindeanu a confirmat și lista celor 11 social-democrați care ar urma să primească posturi de ministru în cabinetul Luca Niculescu:

1.Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne- Marian Neacșu

2. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale– Florin Barbu

3.Ministrul Sănătății- Alexandru Rogobete

4.Ministrul Muncii- Florin Manole

5.Ministrul Economiei- Daniel Zamfir

6.Ministrul Justiției- Radu Marinescu

7.Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației- Alexandru Stoica

8.Ministrul Transporturilor și Infrastructurii- Ștefan Ovidiu Popa

9.Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor- Natalia Intotero

10. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu

11.Ministrul Apărării Naționale- Ștefan Radu Oprea

Liderii PSD, ședință la Vila Lac

Liderii PSD ar fi decis în unanimitate să-l susțină în Parlament pe premierul desemnat, asta în timp ce decizia de a propune miniștrii în viitorul executiv a fost adoptată cu opt abțineri, au explicat sursele Știrilor ProTV.

Pe agenda întâlnirii de la Vila Lac, social-democrații ar fi discutat despre cum ar putea fi împărțite ministerele din cabinetul Luca Niculescu. Din cele 17 ministere care ar urma să compună viitorul executiv, PSD ar urma să primească 11 ministere, singurul post de vicepremier – pe care îl va primi ministrul de Interne, dar și Secretariatul General al Guvernului, mai susțin sursele politice.