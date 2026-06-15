De asemenea, el susține că nu îşi depune mandatul în cazul în care va fi respins de liberali.

"Nu există o rezoluţie dată, aşteptăm cu interes ceea ce se va întâmpla, trebuie să ajung într-un platou de televiziune. Încă nu am o rezoluţie finală. Nu îmi voi depune mandatul, voi candida pentru poziţia de premier al României şi voi face un Guvern. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetăţean responsabil din ţara asta trebuie să şi-l asume. Eu mi-l asum", a mai spus Veştea.

Veştea a plecat însoţit de senatorul PNL Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă a negociat Guvernul cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, Veştea a răspuns: "Nu am negociat cu absolut nimeni, am venit în partid să stau de vorbă cu colegii".

"Nu trădez, ci sunt responsabil", a adăugat Adrian Veştea.

Biroul Politic Naţional al PNL s-a reunit luni pentru a lua o decizie în privinţa situaţiei create în urma nominalizării prim-vicepreşedintelui Adrian Veştea pentru funcţia de premier. Liberalii au decis să reconfirme hotărârea anterioară de a nu face parte dintr-un guvern alături de PSD, cu 39 voturi 'pentru', 10 'împotrivă' şi 5 abţineri.

Veștea, despre Nicușor Dan: ”Nu am avut o relație înainte”

Premierul desemnat Adrian Veştea afirmă că nu a avut o relaţie cu preşedintele Nicuşor Dan înainte ca acesta să îl desemneze pentru formarea unui guvern, însă susţine că şeful statului i-a explicat că l-a desemnat pentru că nu este o persoană conflictuală, fiind luat în calcul şi parcursul său în administraţie.

”Nu am avut o relaţie înainte. Nu am fost apropiat, cred că a existat o evaluare – şi asta mi-a şi spus-o – referitor la parcursul care l-am avut în decursul timpului în actul managerial în diverse situaţii, fie la Consiliul Judeţean, fie la Primărie, fie la nivelul Ministerului Dezvoltării, unde am activat un an jumătate, dar ceea ce a considerat, şi mi-a spus, contează faptul că nu sunt conflictual, de fiecare dată sunt un om echilibrat, sunt un om al dialogului”, a declarat, luni seară, Adrian Veştea.

El a spus că nu vrea să ”pară o persoană providenţială”.

Adrian Veştea a subliniat că, înainte de discuţiile pentru formarea unui guvern, a discutat cu preşedintele doar în cadrul consultărilor.

”Faţă în faţă nu am avut întâlniri până miercuri, nu am avut întâlniri şi nu am fost chemat, nu am crezut niciodată că eu trebuie să reprezint o variantă de premier. În momentul în care am discutat-o sâmbătă şi mi-a prezentat situaţia în care se află România şi faptul că trebuie să luăm o decizie, am tratat-o ca un act de responsbailitate şi cred că aşa ar trebui să trateze fiecare politician”, a adăugat Veştea.