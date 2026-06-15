''Ne-a propus să facem parte din Guvern. A fost o întâlnire foarte scurtă, de 10 - 15 minute, pentru că domnul Veştea s-a grăbit să ajungă la şedinţa Partidului Naţional Liberal. Ne-a povestit ce a mai zis şi la televizor, că de miercuri ştia de această chestiune privind desemnarea dânsului (...) şi ne-a propus să facem parte din Guvern. Sigur, nu am discutat nimic concret despre portofolii, ministere, nimic. I-am spus că mâine vom avea o şedinţă a Consiliului Permanent şi vom decide acest lucru'', a declarat liderul deputaţilor UDMR, la Antena 3 CNN.

Cu cine va face Guvernul

Botond Csoma a mai spus că el l-a întrebat pe Veştea cu cine va face Guvernul.

''Eu l-am întrebat cu cine face Guvernul. A spus cu Partidul Social Democrat, ne-a amintit şi pe noi (...) şi a mai zis că ar fi şi o parte din PNL, dar nu ne-a dat nume din PNL. (...) O parte, a zis el, cei care susţin intrarea PNL la guvernare'', a arătat reprezentantul UDMR.

Uniunea Democrată Maghiară din România urmează să decidă marţi dacă va face parte din Guvernul Veştea.

În timp ce unele partide așteaptă mișcarea decisivă a liberalilor, altele îi pun deja la dispoziție voturile, cu anumite condiții. PSD, de exemplu, redirecționează lista de cereri de la Tomac către Veștea. Desemnat de președintele țării, dar nu și de propriul partid, Adrian Veștea își negociază acum susținerea la votul din Parlament. Cel puțin 233 de voturi i-ar asigura transferul de la Consiliul Județean Brașov la Palatul Victoria.

Social-democrații îi pun la dispoziție cele 128 de voturi pe care le au, cu aceleasi condiții impuse și lui Eugen Tomac. Printre ele: eliminarea CASS pentru mame sau scăderea TVA la alimente și medicamente. UDMR așteaptă strategic decizia PNL, să vadă dacă Veștea are ceva de oferit.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică dimineață, că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe Adrian Veştea.