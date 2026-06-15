În timp ce unele partide așteaptă mișcarea decisivă a liberalilor, altele îi pun deja la dispoziție voturile, cu anumite condiții. PSD, de exemplu, redirecționează lista de cereri de la Tomac către Veștea. Desemnat de președintele țării, dar nu și de propriul partid, Adrian Veștea își negociază acum susținerea la votul din Parlament.

Cel puțin 233 de voturi i-ar asigura transferul de la Consiliul Județean Brașov la Palatul Victoria.

Adrian Veștea, prim-ministru desemnat: ”Mai mult ca sigur cu voturile pe care le voi lua eu vom ajunge la o majoritate de aproximativ 240 de voturi și în felul acesta vom trece guvernul. ”Traian Băsescu: ”Vine Veștea parașutat de la Brașov și spune: Eu am 240 de voturi. De unde ai, frate, 240 de voturi? Ai venit cu ele de la Brașov?”

Cum nimic nu e gratis, mai ales în politică, unele partide și-au formulat cererile pentru a-l sustine pe Veștea.

Social-democrații îi pun la dispoziție cele 128 de voturi pe care le au, cu aceleasi condiții impuse și lui Eugen Tomac. Printre ele: eliminarea CASS pentru mame sau scăderea TVA la alimente și medicamente. UDMR așteaptă strategic decizia PNL, să vadă dacă Veștea are ceva de oferit.

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR: ”Nu dorim să luăm parte la încercările de scindare ale Partidului Național Liberal. Vrem să vedem în ce parte a eșichierului politic se formează această majoritate. Ar trebui să vedem și ce dorește domnul Veștea.”

La USR, alesul președintelui are ușa închisă.

Radu Mihaiu, deputat USR: ”Nu vom vota un guvern din care face parte PSD sau mai știu eu paravane pentru PSD. Pare că domnul Veștea este un astfel de paravan. Pare că PSD este primul partid care l-a luat în brațe pe domnul Veștea. ”

Iar cei din AUR rămân consecvenți.

Ștefan Avramescu, deputat AUR: ”Propunerea venită duminică dimineața, o propunere intempestivă din partea președintelui, fără niciun fel consultări, fără niciun fel de dialog, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem.”În aceste condiții, votul celor 465 de parlamentari poate avea mai multe rezultate.

În cazul în care PNL hotărâște să meargă pe mâna lui Veștea, atunci ar fi un guvern PSD, PNL, UDMR plus Minorități. Asta pentru că, și fără USR, pragul minim ar fi depășit.

Însă, dacă doar grupul rebel din PNL îl va susține pe Veștea, pentru a completa numărul necesar de voturi ar urma să se alăture parlamentarii neafiliați și cei din grupurile UPR și Pace Întâi România.