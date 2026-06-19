Veștea deplânge soarta PNL: ”Dezbaterea democratică riscă să dispară”. E trist după ce a cerut daune partidului

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
2026 06 15 1478
Inquam Photos / George Calin

Adrian Veștea, premierul desemnat care a aruncat PNL în pragul disoluției, deplânge soarta partidului, la câteva ore după ce l-a dat în judecată pentru a-i cere daune morale de 4 milioane de lei, pentru el și alți 15 colegi. 

autor
Cristian Anton

Adrian Veștea, premierul desemnat de către președintele Nicușor Dan în absența unei consultări cu formațiunea liberală, deplânge soarta PNL, despre care spune că vrea să se transforme într-o armă împotriva șefului statului.

O zi grea pentru PNL.

Principala valoare a liberalismului este libertatea. De acolo vine și numele formațiunii noastre politice. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui partidului, libertatea și, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL.

În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții, în cadrul unui Congres la sfârșitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie. Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale.

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Mă tem că, procedând astfel, partidul riscă să își piardă propria identitate”, a scris Veștea vineri seara pe Facebook, după decizia luată de partid pentru organizarea unui congres extraordinar.

De ce? Văd două obiective ale acestui demers, pe care îl consider profund neliberal:

1. Concentrarea unei puteri fără precedent în mâinile domnului Ilie Bolojan. Cred că responsabilitatea ar trebui împărțită, nu adunată într-un singur loc, așa cum nu s-a întâmplat în istoria partidului, nici în perioada post-comunistă, nici înainte de Al Doilea Război Mondial.

2. Încercarea de a bloca învestirea Guvernului pe care Președintele Nicușor Dan m-a însărcinat să-l formez. Iar acest lucru în condițiile în care domnul Bolojan știe, la fel de bine ca mine, că formula actuală a dus deja la blocaje în demersuri esențiale pentru finalizarea cu succes a PNRR, SAFE și OCDE. În plus, este cunoscută atenția agențiilor de rating față de instabilitatea politică din România - o instabilitate pe care avem acum șansa să o depășim.

Practic, se dorește modificarea statutului partidului pentru două persoane: o concentrare de putere pentru domnul Bolojan și, pentru mine, o excludere pentru că am acceptat să fiu parte la o soluție pentru a pune capăt unei crize care îi afectează profund pe români”, mai spune Veștea.

Veștea crede că PNL va deveni un ”instrument împotriva Președintelui României”

Cred că președintele Ilie Bolojan își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva Președintelui României. Reamintesc că eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu șeful statului.

Sincer, după 30 de ani în care credeam că am văzut multe în PNL, constat cu tristețe că lucrurile merg într-o direcție profund greșită. Sper că e doar o rătăcire trecătoare. Ca liberal, voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL”, și-a încheiat Adrian Veștea mesajul.

Îngrijorarea și tristețea lui Adrian Veștea survin la câteva ore după ce a dat în judecată PNL pentru a-i cere daune morale de 4 milioane de lei, destinați lui și celor 15 colegi care îl susțin în ”puciul” menit să schimbe puterea în partid. 

PNL are congres, alegeri și reorganizare internă, în ciuda ”puciului” lui Veștea. Ce urmează pentru liberali: ”Vom fi uniți”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: PNL, adrian vestea,

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