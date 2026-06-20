Totodată, el spune că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară şi legală a Congresului de duminică, după votul de învestitură.

''Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simţ. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar şi nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Aşa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată. Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară şi legală a acestui Congres după votul de învestitură'', a scris premierul desemnat Adrian Veştea, pe pagina sa de Facebook.

Candidaturile pentru preşedinţia PNL, care va fi decisă la Congresul extraordinar convocat pentru duminică, pot fi depuse până sâmbătă, la ora 17:00.

Adrian Veştea îşi anunţase joi intenţia de a candida la şefia PNL, dar a cerut organizarea Congresului pe 28 iunie.