Valeriu Nicolae, despre proiectul AUR privind numele donatorilor ONG-urilor: ”Începem noi şi apoi extindem la conducerea AUR”

”Eu nu am niciun fel de problemă să publicăm toţi donatorii de la Casa Bună. Nu cred că e unul care să nu fie bucuros că poate să ajute să facă un pic de bine în jurul lui. Cred în fapt că e chiar un lucru bun să arăţi oamenii care fac lucruri bune, căci poate aşa o să ajungem ca facerea de bine să fie normalitate şi un lucru respectat. Că acum respectul e pentru golăneală, gargară şi şmechereală. În plus, o să vadă şi toţi tâmpiţii care scriu că primim bani de la Soros, USAID, Gates sau cine ştie de unde altundeva (“străini”, partide) că sunt nişte mârlani”, afirmă, într-un mesaj publicat pe Facebook, fondatorul asociaţiei „Casa Bună”, care sprijină copiii aflaţi în situaţii extrem de vulnerabile.

Valeriu Nicolae se arată „dispus” să-şi facă publice toate cheltuielile, inclusiv pe cele ale familiei sale, întrebându-se, retoric, ”cum ar fi să aplicăm standardul ăsta pentru toţi cei care sunt în poziţii publice”.

„Eu sunt dispus să îmi fac şi toate cheltuielile mele publice, deşi nu sunt politician sau jurnalist de televiziune de ştiri şi asta pentru că scriu şi vorbesc despre corupţie. Nu numai asta, dar sunt dispus să fac publice toate cheltuielile familiei mele şi promit că fac asta pentru orice jurnalist care vine la Casa Bună şi care îşi asumă public că o să scrie despre ce descoperă. Şi cum ar fi să aplicăm standardul ăsta pentru toţi cei care sunt în poziţii publice şi se bat în piept că îşi doresc binele ţărişoarei?”, spune Valeriu Nicolae despre proiectul legislativ inițiat de partidul AUR.

”George Simion, hai, facem asta? Începem noi doi şi apoi extindem la conducerea AUR şi la domnul Călin Georgescu? Ce zici? Uite îţi arăt şi pisica”, mai spune Valeriu Nicolae în postare, care este însoţită de o fotografie cu o pisică.