"În ceea ce priveşte alianţele, guvernarea şi aşa mai departe, poziţiile noastre rămân aceleaşi pe care le-am transmis şi public. Noi am prezentat încă de săptămâna trecută soluţiile pe care AUR le are pentru ieşirea din această criză economică pe care o parcurgem. Am prezentat şi săptămână aceasta şi vom continua să o facem. Aş vrea să ne concentrăm pe ceea ce contează, pe măsuri şi pe soluţii, iar discuţiile legate de alianţe, de guvernări şi alte jocuri politice să le lăsăm pe altă dată. De data aceasta, haideţi să vorbim despre soluţii. (...) În momentul în care vom avea o decizie a conducerii, în momentul în care vor exista cu adevărat invitaţii (la Cotroceni), o să anunţăm. Vorbim la ora actuală despre lucruri care apar pe surse, nu este nimic oficial. (...) De la declaraţia de presă până la documentul oficial este cale lungă", a susţinut Avrămescu.

El a reiterat punctul de vedere al AUR: "Repet ce am spus, tocmai de aceea am precizat că punctele de vedere legate de alianţe şi de guvernare sunt cele care au fost şi până acum. Şi anume: în ceea ce priveşte Guvernul minoritar, noi nu credem în această soluţie. Nu este un Guvern minoritar, pentru că nu există aşa ceva, pentru că în momentul în care trece de Parlament înseamnă că are o majoritate. Înseamnă că există o majoritate, aşa că acesta este un nonsens. Povestea cu tehnocratul - am mai avut tehnocrat în 2015, dacă vă aduceţi în minte, 2015 - 2016".

Deputatul Mohammad Murad a declarat, la rândul său, că este nevoie de un proiect de ţară.

"În România ne-am învârtit întotdeauna în jurul unor persoane. Vorbim numai de Bolojan, vorbim numai de Grindeanu, de Simion. Noi vom merge la Cotroceni cu un proiect de ţară. Deci, vom merge şi punem pe masă un proiect de ţară. (...) Pentru că nu e vorba de a alege o persoană care să ne conducă, este vorba de ce avem de făcut. PNL, PSD au avut o alianţă cu USR, cu toate partidele politice în afară de AUR. Şi concluzia care a fost? Nu s-au înţeles. (...) Nu se mai poate continua aşa. E nevoie de un proiect de ţară. (...) Să ne gândim ce avem de făcut. Sunt foarte multe companii internaţionale care doresc să investească în România, dar nu avem proiectul. Noi încă ne certăm pe posturi", a spus deputatul AUR.