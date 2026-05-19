Magyar, al cărui partid de centru-dreapta, Tisza, l-a învins pe premierul Viktor Orbán și partidul său naționalist-populist Fidesz, în urma unor alegeri, luna trecută, s-a angajat să demonteze sistemul politic și economic pe care predecesorul său autocrat l-a construit timp de 16 ani.

Astfel, Magyar a decis să efectueze prima vizită în calitate de premier în Polonia.

Acest lucru a trezit speranțe în toată Europa și a atras, de asemenea, comparații cu alegerile din Polonia din 2023, când coaliția de centru-dreapta a prim-ministrului Donald Tusk l-a învins pe liderul partidului național-conservator Lege și Justiție, după opt ani la putere, notează Associated Press.

La fel ca Magyar, Tusk a acționat rapid pentru a restabili instituțiile democratice erodate în timpul guvernului anterior, inclusiv sistemul judiciar și mass-media publică, încercând în același timp să tragă la răspundere oficialii acuzați de abuzuri de putere.

Noul lider al Ungariei ”a pornit cu dreptul”

Magyar ajunge cu avionul, marți, în orașul Cracovia, din sudul Poloniei, înainte de a se deplasa cu trenul către capitala Varșovia și apoi către Gdansk, la Marea Baltică.

După preluarea mandatului pe 9 mai, Magyar a cerut în mod deschis ca mulți oficiali numiți de guvernul Orbán să demisioneze sau să fie demiși printr-un amendament constituțional — o putere de care dispune după ce Tisza a obținut o majoritate de două treimi în Parlament.

Magyar l-a vizat pe președintele Ungariei, Tamás Sulyok, o funcție în mare parte ceremonială, dar cu unele puteri constituționale cheie, precum și pe procurorul general al țării și pe șefii curților constituționale și supreme — toate personalități pe care le-a denunțat ca fiind „marionetele lui Orbán”.

Andrzej Sadecki, analist la Centrul de Studii Estice din Varșovia, a declarat pentru Associated Press că cea mai mare provocare a lui Magyar este faptul că „unele instituții cheie ale statului sunt încă în mâinile unor persoane numite de Fidesz”.

Totuși, spre deosebire de Polonia, „situația este mult mai ușoară pentru Magyar, deoarece el deține o majoritate constituțională. Acest lucru îi facilitează mult introducerea unor schimbări profunde”, a spus Sadecki.

În timp ce Tusk a preluat puterea printr-un guvern de coaliție în urma alegerilor din Polonia din 2023, partidul Tisza al lui Magyar a obținut 53% din voturi, câștigând mai multe voturi și locuri în Parlament decât orice alt partid din istoria postcomunistă a Ungariei.

„Nu este doar o schimbare de guvern, este un moment de cotitură”, a adăugat Sadecki.

Printre prioritățile lui Magyar se numără desființarea controlului lui Orbán asupra mass-media

Guvernarea lui Orbán a fost marcată de un ecosistem media extins, care ani de zile a servit drept portavoce loială a partidului său, Fidesz, în timp ce îi discredita, defăima și intimida pe adversarii săi - mai notează AP.

Proaspăt ieșit din victoria electorală, Magyar a criticat dur posturile publice de televiziune aflate sub controlul lui Orbán, calificându-le drept „o fabrică de minciuni”, și a declarat că guvernul său va suspenda serviciile de știri ale acestora până când „vor fi restabilite condițiile pentru obiectivitate”.

Abordarea reflectă măsurile luate de guvernul lui Tusk, care, la mai puțin de o lună după preluarea puterii, a reorganizat jurnalele de știri de seară de la televiziunea de stat. Noul guvern al Poloniei a susținut că faptul că deține mass-media publică îi conferă autoritatea de a înlocui conducerea posturilor de stat.

Procesul a atras însă critici chiar și din partea unor grupuri liberale, Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului din Varșovia afirmând la momentul respectiv că „modul de inițiere a schimbărilor în mass-media publică ridică serioase îndoieli juridice”.

Cu toate acestea, József Péter Martin, director executiv al Transparency International Ungaria, a declarat că măsura în care mass-media publică din Ungaria a eșuat în îndeplinirea rolului său înseamnă că „aceasta ar trebui reconstruită, iar acest lucru se poate realiza în cadrul statului de drept”.

Obiectivul partidului polonez „Lege și Justiție” de a asigura independența justiției este o sarcină dificilă

Pe parcursul anilor în care s-a aflat la putere, partidul polonez „Legea și Justiția” a consolidat controlul asupra instanțelor prin numirea unor judecători loiali în instanțele superioare și prin sancționarea criticilor cu măsuri disciplinare.

De asemenea, a numit suficienți judecători simpatizanți ai partidului în cadrul Tribunalului Constituțional pentru a întârzia orice proiect de lege pe care partidul îl considera nefavorabil, trimitându-l spre control de constituționalitate. Eforturile guvernului Tusk de a inversa aceste schimbări au fost blocate în repetate rânduri de doi președinți polonezi succesivi, simpatizanți ai partidului Lege și Justiție.

Deși s-au înregistrat progrese în unele domenii, independența justiției nu a fost pe deplin restabilită în Polonia, iar guvernul lui Magyar s-ar putea confrunta cu provocări similare.

În ciuda apelurilor lui Magyar de a demisiona, președintele Tamás Sulyok — un aliat al lui Orbán al cărui mandat expiră în 2029 — a indicat că nu intenționează să se retragă.

De asemenea, șeful Curții Constituționale a Ungariei, Péter Polt, considerat pe scară largă un loialist al Fidesz, va rămâne în funcție până în 2037.

Deși mulți judecători și procurori maghiari își îndeplinesc cu fidelitate îndatoririle, conducerea sistemului judiciar — inclusiv președinții Curții Constituționale și ai Curții Supreme — ar trebui înlocuită pentru a restabili încrederea și imparțialitatea, a declarat Martin de la Transparency International Ungaria.

Și „nu cu loialiștii lui Tisza (Magyar), pentru că atunci am trece de la o problemă la alta, ci cu cineva care are integritate deplină și devotament față de Constituția Ungariei și față de interesul public, și nu față de interesul fostului regim autocratic”, a spus Martin.

Tragerea la răspundere a foștilor oficiali poate fi dificilă

Chiar și fără a restabili pe deplin independența judiciară, procurorii polonezi au deschis anchete și au urmărit cazuri împotriva foștilor oficiali ai partidului Lege și Justiție pe care îi acuză că și-au abuzat funcțiile în beneficiul aliaților lor politici.

În octombrie, procurorii polonezi au anunțat planuri de a-l acuza pe fostul ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro, de deturnarea de bani dintr-un fond al Ministerului Justiției destinat victimelor violenței și de utilizarea acestora în scopuri personale și politice.

Urmărirea penală a lui Ziobro s-a blocat însă când acesta a anunțat în ianuarie că i s-a acordat azil în Ungaria lui Orbán. De la victoria electorală a lui Magyar, Ziobro a declarat că se află acum în Statele Unite, autoritățile poloneze solicitându-i întoarcerea.

Mulți dintre cei aproape 3,4 milioane de maghiari care au votat pentru Tisza se așteaptă ca noul guvern să-i tragă la răspundere pe Orbán și pe aliații săi politici și economici.

Magyar s-a angajat să înființeze Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor, o autoritate însărcinată cu investigarea și recuperarea fondurilor publice care ar fi fost deturnate în timpul mandatului lui Orbán.

Potrivit lui Martin, restabilirea statului de drept și a independenței judiciare ar fi „primul și cel mai esențial pas” către asigurarea urmăririi penale a abuzurilor din trecut.

Aderarea Ungariei la Parchetul European, lucru pe care Magyar a promis să îl realizeze, ar fi un pas în direcția cea bună, a adăugat el.

„Dacă toate acestea se vor realiza, atunci cred că există șanse mari ca autorii corupți ai fostului regim să poată fi trași la răspundere, sub supravegherea unui sistem judiciar independent”, a spus el.