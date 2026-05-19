Ea a afirmat că „oamenii din Moldova au acordat cea mai înaltă apreciere cântăreților români și această parte este cea mai importantă”.

'Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic și nimeni să afecteze relația dintre cele două țări și cred cu adevărat că este important faptul că oamenii din Moldova au acordat cea mai mare apreciere cântăreților români. Aceasta este partea cea mai importantă. Și felicitări atât Alexandrei, cât și lui Vlad!', a spus Maia Sandu, răspunzând unei întrebări după întâlnirea cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Reacții dure în mediul online după punctajul acordat de juriul din R. Moldova la Eurovision

Un scandal a izbucnit, în special în mediul online, după ce juriul din Republica Moldova a acordat 3 puncte piesei 'Choke Me', interpretată de Alexandra Căpitănescu, în finala Eurovision 2026. Reacțiile dure au venit din partea internauților, jurnaliștilor, liderilor de opinie, politicienilor și demnitarilor de stat.

Punctajul oferit de juriul din Republica Moldova în finala concursului muzical Eurovision 2026 a generat nemulțumiri după ce Polonia a primit punctajul maxim, în timp ce României i-au fost acordate doar trei puncte, iar Ucrainei niciun punct, scrie publicația Ziarul de Gardă în ediția online.

Conform publicației, juriul din Republica Moldova pentru finala Eurovision 2026 a fost format din șapte membri: Andrei Zapșa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei 'Teleradio-Moldova'; Pavel Orlov, interpret și finalist în etapa națională Eurovision 2026; Stanislav Goncear; Cătălina Solomac, interpretă și finalistă în etapa națională Eurovision 2026; Corina Caireac; Ilona Stepan, dirijor; și Victoria Cușnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

Juriul din Republica Moldova a acordat punctele după cum urmează: 12 puncte - Polonia; 10 puncte - Israel; 8 puncte - Grecia; 7 puncte - Bulgaria; 6 puncte - Norvegia; 5 puncte - Cehia; 4 puncte - Australia; 3 puncte - România; 2 puncte - Franța; 1 punct - Italia.

Finala Eurovision 2026 de la Viena a reunit 25 de țări, iar reprezentanta Bulgariei a fost desemnată câștigătoare în urma punctajului cumulat acordat de juriile naționale și de telespectatori.

România a încheiat competiția pe locul al treilea.