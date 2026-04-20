USR, ”alături de premier”: ”Cinic și grotesc”, PSD se bucură să declanșeze una din cele mai grave crize din istoria României

Preşedintele USR, Dominic Fritz, ironizează PSD spunând că acest partid ”se minte singur crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României”, dar, de fapt, ”e ca o pisică care se uită în oglindă şi vede un leu”. 

Cristian Anton

Liderul formațiunii a anunţat luni seara că ”USR va rămâne alături de premierul în funcţie în această luptă”.

Dominic Fritz a catalogat demersul PSD drept ”un spectacol cinic şi grotesc, complet inadecvat momentului, parcă o petrecere electorală în care PSD a dat impresia că se bucură că distrug ceva şi să declanşeze una din cele mai grave crize politice din istoria României”.

”Au spus că este un moment al adevărului, dar adevărul este că am auzit cam multe minciuni astăzi. Nu PSD este victima atacurilor, că nu USR sau PNL sau UDMR a votat moţiune împotriva unui ministru al PSD. (...) Deciziile în această coaliţie s-au luat împreună, în consens şi chiar au fost multe decizii care au întârziat tocmai pentru că am aşteptat ca şi PSD să fie de acord. PSD a fost de acord că creştem taxe, dar când am ajuns în momentul în care instituţiile statului trebuie să se reformeze, în acest moment dezertează”, a afirmat Dominic Fritz, luni seară, după ce PSD a anunţat că retrage sprijinul politic premierului Ilie Blolojan şi după ce prim-ministrul a anunţat că nu va demisiona. 

Fritz a spus că PSD a declanşat această criză nu pentru români, ci ”strict în interesul propriu”, el arătând că ”miza” pentru PSD este faptul că nu mai are acces la marile programe care implică sume mari de bani, precum SAFE.

Liderul USR: ”Miniștrii mâine vor fi la muncă”

”PSD se minte singur crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României. E ca o pisică care se uită în oglindă şi vede un leu. PSD trebuie să se obişnuiască cu gândul că poate să guverneze doar în coaliţii”, a afirmat Fritz.

El a menţionat că USR a avut o întâlnire informală cu conducerea teritorială a formaţiunii.

”Vrem să-i asigurăm pe toţi românii care îşi doresc să continuăm curăţenia cu care am început că noi nu dezertăm. Miniştrii mâine vor fi la muncă. (...) Nu vor abandona. USR va rămâne alături de premierul în funcţie în această luptă şi vom insista în continuare ca toate reformele pe care le-am agreat deja în programul de guvernare să continue”, a adăugat Fritz.

Fritz: Dacă PSD decide să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR şi dă jos acest guvern, atunci nu ne putem întoarce la negocieri pentru un nou Guvern cu acest PSD

Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că, în situaţia în care PSD şi AUR vor vota o moţiune de cenzură în urma căreia Guvernul condus de Ilie Bolojan va cădea, USR nu va negocia alături de PSD formarea unui nou Executiv. El argumentează că, într-o astfel de situaţie, nu ar exista garanţii că PSD nu va proceda, din nou, la fel cum procedează cu Ilie Bolojan.

”Noi avem o decizie formală a Comitetului Politic şi această decizie este în picioare şi nici nu a fost pusă la îndoială, astăzi, la întâlnirile cu colegii. Dacă PSD decide să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR şi dă jos acest guvern, atunci nu ne putem întoarce la negocieri pentru un nou Guvern cu acest PSD şi nu pentru că am avea o iubire fără sfârşit pentru o persoană anume, ci pentru că ce garant am avea că într-o altă formulă guvernamentală PSD nu ar dezerta din nou şi din nou şi din nou şi nu ar folosi mariajul lor secret cu AUR din nou şi din nou şi din nou ca o carte de şantaj pentru reformele de care are nevoie România”, a afirmat Dominic Fritz, luni seară. 

El consideră că PSD este cel care trebuie să dea explicaţii cu privire la modul în care va implica în guvernare.

Liderul USR a precizat că formaţiunea pe care o conduce nu poartă negocieri în Parlament cu alte partide în afara celor care compun coaliţia.

Politolog: Un guvern minoritar PNL-USR, cel mai probabil scenariu după retragerea PSD. „Capcana” celor 45 de zile

Votul masiv al PSD pentru retragerea de la guvernare este simptomul unei „instabilități cronice” a României, afirmă politologul Cristian Pîrvulescu, într-un interviu pentru News.ro.
„Castorii au provocat dezastrul de la Salina Praid”. Un deputat USR a dezvăluit ce i-a fost dat să audă în Comisia de Mediu

Deputatul USR Adrian Giurgiu a povestit vineri că SALROM a trimis la discuțiile din Comisia de Mediu a Camerei Deputaților despre dezastrul de la Salina Praid două persoane care nu aveau în responsabilitate salina distrusă de inundații în 2025. 
Senator USR: Dacă PSD va duce la căderea acestui guvern, să nu se aştepte că va renegocia formarea unui nou guvern cu USR

Senatorul USR Ştefan Pălărie a declarat că, dacă PSD va provoca o eventuală cădere a Guvernului Bolojan în urma deciziei pe care o va anunța după 20 aprilie, atunci USR nu va mai forma un nou Guvern cu social-democrații.

„Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

PSD a votat luni seară în proporție covârșitoare pentru ieșirea din Guvernul Ilie Bolojan și declanșează astfel oficial criza politică în România.

Bolojan nu demisionează, după ieșirea PSD din Guvern: ”Decizie complet greșită și iresponsabilă față de România”

Ilie Bolojan consideră ”complet greșită și iresponsabilă” decizia PSD de a se retrage din Guvern. Bolojan a anunțat că va continua să își exercite mandatul de premier. 

Confirmă chiar președintele - România a intrat într-o criză politică de amploare, iar în acest moment nu se întrevăd soluții ușoare pentru a depăși impasul. 

