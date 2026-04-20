Efectul PSD: ”Bursele s-au prăbușit”. Expert: Urmează creșterea inflației, posibila retrogradare a ratingului de țară

Actuala criză politică din România, marcată de tensiunile dintre PSD şi PNL, este rezultatul presiunilor exercitate de structurile locale ale social-democraţilor şi ar putea conduce rapid la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, este de părere Sergiu Mişcoiu, profesor de Ştiinţe Politice la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj.

Într-un interviu pentru News.ro, Sergiu Mişcoiu explică mecanismele din spatele deciziilor politice de ultimă oră şi avertizează asupra efectelor economice severe care au început deja să se manifeste.

Presiunea „baronilor locali” şi miza schimbării premierului

Potrivit profesorului Mişcoiu, decizia recentă a PSD de a se distanţa de partenerii de coaliţie nu este una ideologică, ci una bazată pe interese financiare regionale.

„Partidul Social Democrat a luat această decizie la presiunea în special a baronilor locali care îşi doresc mai mulţi bani şi nu au beneficiat de sprijin guvernamental”, afirmă Mişcoiu care caracterizează mişcarea ca fiind tipică pentru un partid „dominat de aceste structuri oligarhice locale”.

Strategia PSD urmăreşte, în mod direct, forţarea Partidului Naţional Liberal să renunţe la actualul premier, iar poziţia de a trece în opoziţie dacă nu există negocieri este, în opinia profesorului, o formă de a pune presiune pe PNL „în vederea unei eventuale decizii de a îl schimba pe domnul Bolojan”. Totuşi, în contextul în care liberalii par „neclintiţi”, România se îndreaptă spre un guvern minoritar fragil.

Moţiunea de cenzură şi scenariul unui guvern tehnocrat

Viitorul Guvernului Bolojan pare sumbru în Parlament. Sergiu Mişcoiu estimează că un executiv minoritar va fi, cel mai probabil, „răsturnat printr-o moţiune de cenzură în perioada următoare”. Moţiunea ar putea fi depusă de AUR, însă PSD se află într-o poziţie în care nu poate refuza votul sau depunerea propriului demers, având în vedere că şansele de a-l îndupleca pe premier sunt nule.

După o eventuală cădere a guvernului, profesorul indică două căi principale:

- Un nou interimat la şefia guvernului .

- Un guvern de uniune naţională condus de un tehnocrat , aceasta fiind descrisă drept „soluţia cea mai simplă şi mai puţin contestabilă” pentru organizarea unei noi echipe guvernamentale sub medierea preşedintelui Nicuşor Dan.

Avertisment: Scenariul „sinucigaş” pentru PSD

O variantă radicală luată în calcul este coalizarea directă dintre PSD şi AUR pentru a forţa numirea unui reprezentant comun, scenariu care ar putea duce la o tentativă de demitere a preşedintelui Dan, similară episoadelor din 2007 sau 2012.

Totuşi, Mişcoiu avertizează că, pentru social-democraţi, aceasta ar fi o mişcare extrem de riscantă: „În faza actuală îmi pare un scenariu sinucigaş pentru PSD în primul rând fiindcă nu-şi va mai justifica sub nicio formă existenţa politică”. Preşedintele Dan rămâne, deocamdată, intransigent în privinţa excluderii AUR de la guvernare.