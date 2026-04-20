Efectul PSD: ”Bursele s-au prăbușit”. Expert: Urmează creșterea inflației, posibila retrogradare a ratingului de țară

Efectele econonomice ale crizei cauzate de PSD sunt imediate, constată prof. Sergiu Mișcoiu. Bursa de la București a scăzut, cele mai afectate fiind companiile de stat, iar pe viitor este așteptată creșterea inflației și degradarea ratingului de țară. 

Cristian Anton

Actuala criză politică din România, marcată de tensiunile dintre PSD şi PNL, este rezultatul presiunilor exercitate de structurile locale ale social-democraţilor şi ar putea conduce rapid la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, este de părere Sergiu Mişcoiu, profesor de Ştiinţe Politice la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj.

Într-un interviu pentru News.ro, Sergiu Mişcoiu explică mecanismele din spatele deciziilor politice de ultimă oră şi avertizează asupra efectelor economice severe care au început deja să se manifeste.

Presiunea „baronilor locali” şi miza schimbării premierului

Potrivit profesorului Mişcoiu, decizia recentă a PSD de a se distanţa de partenerii de coaliţie nu este una ideologică, ci una bazată pe interese financiare regionale.

„Partidul Social Democrat a luat această decizie la presiunea în special a baronilor locali care îşi doresc mai mulţi bani şi nu au beneficiat de sprijin guvernamental”, afirmă Mişcoiu care caracterizează mişcarea ca fiind tipică pentru un partid „dominat de aceste structuri oligarhice locale”.

Primarul PSD care a votat pentru Bolojan: ”Am intrat într-o criză politică care va aduce suferință pentru toți românii”

Strategia PSD urmăreşte, în mod direct, forţarea Partidului Naţional Liberal să renunţe la actualul premier, iar poziţia de a trece în opoziţie dacă nu există negocieri este, în opinia profesorului, o formă de a pune presiune pe PNL „în vederea unei eventuale decizii de a îl schimba pe domnul Bolojan”. Totuşi, în contextul în care liberalii par „neclintiţi”, România se îndreaptă spre un guvern minoritar fragil.

Moţiunea de cenzură şi scenariul unui guvern tehnocrat

Viitorul Guvernului Bolojan pare sumbru în Parlament. Sergiu Mişcoiu estimează că un executiv minoritar va fi, cel mai probabil, „răsturnat printr-o moţiune de cenzură în perioada următoare”. Moţiunea ar putea fi depusă de AUR, însă PSD se află într-o poziţie în care nu poate refuza votul sau depunerea propriului demers, având în vedere că şansele de a-l îndupleca pe premier sunt nule.

După o eventuală cădere a guvernului, profesorul indică două căi principale:

-Un nou interimat la şefia guvernului.

-Un guvern de uniune naţională condus de un tehnocrat, aceasta fiind descrisă drept „soluţia cea mai simplă şi mai puţin contestabilă” pentru organizarea unei noi echipe guvernamentale sub medierea preşedintelui Nicuşor Dan.

Avertisment: Scenariul „sinucigaş” pentru PSD

O variantă radicală luată în calcul este coalizarea directă dintre PSD şi AUR pentru a forţa numirea unui reprezentant comun, scenariu care ar putea duce la o tentativă de demitere a preşedintelui Dan, similară episoadelor din 2007 sau 2012.

Totuşi, Mişcoiu avertizează că, pentru social-democraţi, aceasta ar fi o mişcare extrem de riscantă: „În faza actuală îmi pare un scenariu sinucigaş pentru PSD în primul rând fiindcă nu-şi va mai justifica sub nicio formă existenţa politică”. Preşedintele Dan rămâne, deocamdată, intransigent în privinţa excluderii AUR de la guvernare.

Impact economic imediat: Bursele s-au prăbuşit

Efectele instabilităţii politice nu s-au lăsat aşteptate în plan economic. „Deja avem un prim efect. Astăzi bursele s-au prăbuşit. A avut loc o cădere mare la bursă, în special a companiilor precum Hidroelectrica”, explică prof. Mişcoiu în interviul pentru News.ro.

Consecinţele pe termen mediu ar putea include: creşterea costurilor de împrumut pe pieţele internaţionale, o posibilă degradare a ratingului de ţară, creştere a inflaţiei şi o scădere a consumului, transformând actuala stare de incertitudine într-o criză mult mai greu de gestionat. 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere prima şedinţă de tranzacţionare din această săptămână, cu un rulaj total care a depăşit uşor 88 milioane de lei (17,26 milioane de euro).

Principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a depreciat cu 1,87%, până la 28.695,87 puncte, în timp ce BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la Bursă, a închis cu o scădere de 1,83%.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a închis pe minus cu 1,93%, iar BET-NG, care măsoară evoluţia celor zece companii energetice şi de utilităţi, a înregistrat o depreciere de 2,13%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o scădere de 1,94%, în timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, a "pierdut" 2,62%.Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, a închis cu o depreciere de 0,94%.

Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, cu tranzacţii de 14,87 milioane de lei, urmate de acţiunile Romgaz - 12,01 milioane lei, şi de cele ale OMV Petrom - 8,95 milioane de lei.

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Carbochim (+4,58%), Bermas (+4,42%) şi Chimcomplex (+3,58%).Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Biofarm (-4,65%), Longshield Investment Group (-4,25%) şi Aquila Part Prod Com (-3,54%). 

România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Cutremurător: brazilianca Mara Flavia Araujo a murit în timpul cursei Ironman, la doar 38 de ani
GALERIE FOTO | Cutremurător: brazilianca Mara Flavia Araujo a murit în timpul cursei Ironman, la doar 38 de ani
Primarul PSD care a votat pentru Bolojan: "Am intrat într-o criză politică care va aduce suferință pentru toți românii"

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a votat în favoarea premierului Bolojan, el afirmând că se simte foarte bine şi în acelaşi timp rău, pentru că am mai intrat într-o criză politică care va aduce suferinţă pentru toţi românii. 
Politolog: Un guvern minoritar PNL-USR, cel mai probabil scenariu după retragerea PSD. „Capcana" celor 45 de zile

Votul masiv al PSD pentru retragerea de la guvernare este simptomul unei „instabilități cronice” a României, afirmă politologul Cristian Pîrvulescu, într-un interviu pentru News.ro.
Bolojan nu demisionează, după ieșirea PSD din Guvern: "Decizie complet greșită și iresponsabilă față de România"

Ilie Bolojan consideră ”complet greșită și iresponsabilă” decizia PSD de a se retrage din Guvern. Bolojan a anunțat că va continua să își exercite mandatul de premier. 

„Momentul adevărului": 97,7% „pentru" și 2,3% „împotrivă". PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

PSD a votat luni seară în proporție covârșitoare pentru ieșirea din Guvernul Ilie Bolojan și declanșează astfel oficial criza politică în România.

Bolojan nu demisionează, după ieșirea PSD din Guvern: ”Decizie complet greșită și iresponsabilă față de România”

Ilie Bolojan consideră ”complet greșită și iresponsabilă” decizia PSD de a se retrage din Guvern. Bolojan a anunțat că va continua să își exercite mandatul de premier. 

România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

Confirmă chiar președintele - România a intrat într-o criză politică de amploare, iar în acest moment nu se întrevăd soluții ușoare pentru a depăși impasul. 

