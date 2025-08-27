Un nou partid ”suveranist” în România. Alianţa România Modernă (ARM): ”O clasă politică nouă, animată de patriotism lucid”

Avocatul Radu Ghidău, fost preşedinte al Partidului Alianţa Naţional Ţărănistă, care a făcut parte din Alianţa electorală AUR, lansează Partidul Alianţa România Modernă (ARM) – „Ordine, Onoare şi Bunăstare”.

Potrivit News.ro, acest partid este prezentat ca o formaţiune politică de centru-dreapta, care ”îmbină libertatea economică cu responsabilitatea socială şi respectul pentru valorile naţionale, centrată pe soluţii moderne, concrete şi verificabile”.

Partidul se defineşte ca o forţă politică, menită să redea societăţii româneşti competenţa, integritatea şi direcţia de care are nevoie.

”România, spre Ordine, Onoare şi Bunăstare”

”Fundamentată pe principiile Excelenţei, Echilibrului, Echităţii şi Eficienţei, Alianţa România Modernă (ARM) va aduce în prim-plan o clasă politică nouă, educată, animată de patriotism lucid, care să conducă România spre Ordine, Onoare şi Bunăstare, cu un viitor predictibil şi stabil. Propunând o relaţie nouă între cetăţeni şi reprezentanţii lor, bazată pe respect reciproc, comunicare transparentă şi rezultate măsurabile, Alianţa România Modernă (ARM) va organiza minim 50 de consultări publice în primele 6 luni, unde cetăţenii vor contribui direct la stabilirea priorităţilor de ţară”, transmite formaţiunea politică.

Programul politic al partidului ARM

Alianţa România Modernă (ARM) are ca ţintă imediată elaborarea unui proiect de ţară pe termen lung, pornind de la reperele programului său politic:

- un aparat administrativ de stat eficient şi transparent;

- o economie de piaţă competitivă şi predictibilă;

- refacerea coeziunii sociale sub semnul valorilor educaţionale şi spirituale;

- protecţia si promovarea familiei tradiţionale;

- justiţie independentă şi sănătate prin prevenţie şi performanţă;

- siguranţa deplină a cetăţeanului, având la bază un sistem modern şi respectat de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

- o poziţionare internaţională demnă şi fermă, în cadrul Uniunii Europene şi al parteneriatului strategic cu Statele Unite.

”De ce acum? Pentru că România are nevoie de o alternativă reală la situaţia actuală, generată de „Rotativă”, mecanism calibrat şi perfecţionat în ultimele decenii, care a generat devoratori de resurse publice, în beneficiul câtorva privilegiaţi şi în detrimentul cetăţenilor. De 35 de ani, „Rotativa” s-a infiltrat în mediul politic, în structuri de stat şi private şi funcţionează prin reţele informale, dar puternice, unite de interese personale, bani, privilegii şi protecţie discreţionară faţă de lege. Rezultatul este vizibil: o Românie slăbită, bugetul statului golit, ţara supraîndatorată la costuri excesive, iar povara transferată pe umerii fiecărui român”, explică reprezentanţii Alianţei, care susţin că ARM reprezintă soluţia pentru redresarea României.

“Veniţi alături de noi, avem o şansă istorică, acum este momentul!”, este mesajul lui Radu Ghidău, iniţiatorul ARM.

Potrivit comunicatului ARM, Radu Ghidău este ”format în marile şcoli ale Europei şi Statelor Unite, absolvent al Harvard Kennedy School şi fellow al German Marshall Fund, cu experienţă politică reală şi o viziune profund ancorată în realităţile României” şi ”vine cu această platformă politică nouă, autentică şi necesară”.

Conform prezentării de pe site-ul partidului, Radu Ghidău este doctor în ştiinţe juridice, avocat şi fost deputat în Parlamentul României, cu o experienţă de peste 25 de ani în domeniul dreptului, educaţiei universitare şi politicii.

Ghidău a fost deputat în legislatura 1996 - 2000, a candidat în 2020 la Primăria Capitalei din partea Partidului Alianţa Naţional Ţărănistă, al cărui preşedinte a fost până în luna iulie anul acesta, partid care a făcut parte din Alianţa AUR.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













