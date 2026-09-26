Creșterea pensiilor și revenirea la o taxă pe valoarea adăugată de 19% depind, însă, de buget. Deocamdată, tot programul stă într-o ecuație complicată. Voturile necesare învestirii par greu de găsit.

Sprijin pentru părinții care se întorc mai repede la serviciu

Una dintre noutățile din programul de guvernare depus sâmbătă în Parlament îi vizează pe părinții care aleg să se întoarcă mai repede la serviciu.

După primele șase luni de concediu pentru creșterea copilului, aceștia ar putea încasa în continuare indemnizația, pe lângă salariu.

Siegfried Mureșan, premier desemnat: „Vom investi în viitorul copiilor. Lansăm Contul Viitorului. În primul an de viață, părinții vor putea să deschidă, pe numele copilului, un cont de economii și investiții, pentru a-i crea un capital de start în viață, pentru educație și formare.”

Programul încearcă să-i aducă mai repede în câmpul muncii și pe tineri. Studenții care lucrează ar putea beneficia de sprijin pentru plata chiriei, iar firmele care angajează tineri între 16 și 30 de ani, care sunt șomeri și nici nu urmează o formă de învățământ, ar putea lua 2.250 de lei lunar, timp de un an.

Ce se întâmplă cu pensiile și TVA

În privința pensiilor, angajamentele sunt ceva mai rezervate. Guvernul își propune o indexare în 2027. O eventuală majorare va depinde însă de evoluția deficitului și de spațiul disponibil în buget. Aceeași prudență și în privința TVA. Mureșan își propune revenirea la cota de 19%, dar numai atunci când finanțele vor permite.

Și statul ar urma să intre într-un amplu proces de reorganizare.

Siegfried Mureșan, premier desemnat: „Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatului ultimului recensământ, vom limita numărul secretarilor de stat. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, vom reorganiza, reforma companiile de stat. Vom face un ghișeu unic pentru cetățean, permise, înmatriculări, pașapoarte.”

ANAF și Autoritatea Vamală ar fi reunite într-o singură structură, instituțiile cu atribuții care se suprapun vor fi comasate, iar schemele de personal, ajustate acolo unde sunt supradimensionate.

Votul de învestitură, decisiv pentru noul guvern

Toate aceste măsuri depind de voturile din Parlament. Conducerea PSD a anunțat deja că nu va susține Guvernul Mureșan, iar luni Consiliul Politic Național urmează să valideze decizia. Pe de altă parte, premierul desemnat încearcă să adune voturi și de la minoritățile naționale.

Luni și marți vor fi audiați miniștrii propuși în cabinetul lui Mureșan, iar miercuri după-amiază este programat votul de învestitură. Ca să treacă, guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi.