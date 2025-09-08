Un lider al coaliției de guvernare admite că Executivul ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de CCR

Liderul UDMR, formațiune aflată la guvernare, a admis că Executivul condus de Ilie Bolojan ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de Curtea Constituțională.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seara, că, dacă proiectul privind reforma pensiilor ocupaţionale, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea "nu rezistă la testul constituţional", atunci "legitimitatea acestui Guvern dispare", amintind că liderii coaliţiei şi-au asumat o "guvernare justă", ceea ce e important să se întâmple.

"Dacă la Curtea Constituţională, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaţionale, că nu spun eu speciale ale magistraţilor şi mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma, când schimbi sistemul în sensul că şi pentru magistraţi 35 de ani de muncă înseamnă momentul când poţi să treci la pensie sau 65 de ani, asta da, înseamnă o schimbare de sistem. Deci dacă nu rezistă la testul constituţional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur şi simplu dispare", a declarat Kelemen Hunor la Antena 3.

Potrivit acestuia, în anii trecuţi au fost încercate toate variantele.

"Am încercat toate variantele în anii care au trecut şi de fiecare dată am primit un refuz din partea Curţii Constituţionale, cu motivările, cu argumentele. Acum Guvernul, coaliţia a ţinut cont de toate aspectele din trecut legate de reforma sistemului, de pensionare în cazul magistraţilor, a ţinut cont şi de pensiile ocupaţionale, a ţinut cont de perioada de tranziţie de 10 ani, pentru gustul meu este foarte mult, dar am făcut un compromis şi am spus că, dacă asta este soluţia, atunci vom accepta doar ca să putem trece de acest hop, fiindcă în societate, dacă ne uităm un pic, atunci într-adevăr tot ce înseamnă magistratura, percepţia despre magistratură, despre pensiile, despre vârsta de pensionare, cauzează nişte nervozităţi relativ mari. Atunci am spus că ok, cu 10 ani de tranziţie, haideţi să mergem înainte. Dar testul constituţional trebuie să-l aşteptăm", a explicat liderul UDMR.

Bolojan ”e omul care nu dacă nu poate să facă ceea ce e de făcut”

La remarca potrivit căreia premierul Bolojan a afirmat recent că "nu mai avem credibilitate să facem alte reforme dacă această reformă din pachetul 2 este respinsă de Curtea Constituţională", Kelemen Hunor a replicat: "Deci, atunci de ce stai? Are dreptate Bolojan. Dacă nu poţi să faci ceea ce trebuie să faci, ceea ce am inclus în programul de guvernare şi ştim că e bine pe termen mediu şi pe termen lung pentru ţara noastră, dacă nu poţi să faci, atunci de ce să stai? El chiar e omul care nu stă dacă nu poate să facă ceea ce e de făcut".

Liderul UDMR a subliniat că guvernarea trebuie să fie şi dreaptă şi justă.

"Guvernarea trebuie să fie şi dreaptă, şi justă, nu numai să tai. Dacă nu poţi să produci o guvernare justă şi dreaptă, chiar nu are rost să stai. Atunci să vină altcineva, şi asta este viaţa. Nu se opreşte pământul din rotire. (...) Nu e o chestie de a pica guvernul, să pice Bolojan. Pur şi simplu, noi am propus să facem şi o guvernare justă, să corectăm ceea ce nu era corect. (...) Nimeni nu are nimic împotriva magistraţilor, dar trebuie să înţelegem că vârsta de pensionare pentru fiecare trebuie să fie exact la fel - 35 de ani în câmpul muncii", a precizat Kelemen Hunor.

