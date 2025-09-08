Un lider al coaliției de guvernare admite că Executivul ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de CCR

08-09-2025 | 22:51
guvern

Liderul UDMR, formațiune aflată la guvernare, a admis că Executivul condus de Ilie Bolojan ar trebui să plece dacă Pachetul 2 de reforme nu trece de Curtea Constituțională.

Cristian Anton

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seara, că, dacă proiectul privind reforma pensiilor ocupaţionale, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea "nu rezistă la testul constituţional", atunci "legitimitatea acestui Guvern dispare", amintind că liderii coaliţiei şi-au asumat o "guvernare justă", ceea ce e important să se întâmple.

"Dacă la Curtea Constituţională, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaţionale, că nu spun eu speciale ale magistraţilor şi mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma, când schimbi sistemul în sensul că şi pentru magistraţi 35 de ani de muncă înseamnă momentul când poţi să treci la pensie sau 65 de ani, asta da, înseamnă o schimbare de sistem. Deci dacă nu rezistă la testul constituţional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur şi simplu dispare", a declarat Kelemen Hunor la Antena 3.

Potrivit acestuia, în anii trecuţi au fost încercate toate variantele.

"Am încercat toate variantele în anii care au trecut şi de fiecare dată am primit un refuz din partea Curţii Constituţionale, cu motivările, cu argumentele. Acum Guvernul, coaliţia a ţinut cont de toate aspectele din trecut legate de reforma sistemului, de pensionare în cazul magistraţilor, a ţinut cont şi de pensiile ocupaţionale, a ţinut cont de perioada de tranziţie de 10 ani, pentru gustul meu este foarte mult, dar am făcut un compromis şi am spus că, dacă asta este soluţia, atunci vom accepta doar ca să putem trece de acest hop, fiindcă în societate, dacă ne uităm un pic, atunci într-adevăr tot ce înseamnă magistratura, percepţia despre magistratură, despre pensiile, despre vârsta de pensionare, cauzează nişte nervozităţi relativ mari. Atunci am spus că ok, cu 10 ani de tranziţie, haideţi să mergem înainte. Dar testul constituţional trebuie să-l aşteptăm", a explicat liderul UDMR.

Radu Miruță
Radu Miruță: „O încercare eșuată de a dărâma un guvern care lucrează. Nu se poate repara cu bătăi din palme”

Bolojan ”e omul care nu dacă nu poate să facă ceea ce e de făcut”

La remarca potrivit căreia premierul Bolojan a afirmat recent că "nu mai avem credibilitate să facem alte reforme dacă această reformă din pachetul 2 este respinsă de Curtea Constituţională", Kelemen Hunor a replicat: "Deci, atunci de ce stai? Are dreptate Bolojan. Dacă nu poţi să faci ceea ce trebuie să faci, ceea ce am inclus în programul de guvernare şi ştim că e bine pe termen mediu şi pe termen lung pentru ţara noastră, dacă nu poţi să faci, atunci de ce să stai? El chiar e omul care nu stă dacă nu poate să facă ceea ce e de făcut".

Liderul UDMR a subliniat că guvernarea trebuie să fie şi dreaptă şi justă.

"Guvernarea trebuie să fie şi dreaptă, şi justă, nu numai să tai. Dacă nu poţi să produci o guvernare justă şi dreaptă, chiar nu are rost să stai. Atunci să vină altcineva, şi asta este viaţa. Nu se opreşte pământul din rotire. (...) Nu e o chestie de a pica guvernul, să pice Bolojan. Pur şi simplu, noi am propus să facem şi o guvernare justă, să corectăm ceea ce nu era corect. (...) Nimeni nu are nimic împotriva magistraţilor, dar trebuie să înţelegem că vârsta de pensionare pentru fiecare trebuie să fie exact la fel - 35 de ani în câmpul muncii", a precizat Kelemen Hunor. 

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

Sursa: Agerpres

Etichete: guvern, masuri, curtea constitutionala, Kelemen Hunor,

Dată publicare: 08-09-2025 22:51

Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”
Stiri Diverse
Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziţionării unei corvete uşoare de către Guvern din Turcia.

Radu Miruță: „O încercare eșuată de a dărâma un guvern care lucrează. Nu se poate repara cu bătăi din palme”
Stiri Politice
Radu Miruță: „O încercare eșuată de a dărâma un guvern care lucrează. Nu se poate repara cu bătăi din palme”

Radu Miruţă, ministrul Economiei, spune duminică după respingerea moţiunilor de cenzură, că România nu a câştigat nimic din toată agitaţia Opoziţiei, care a fost doar încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care munceşte.

Ședință de Guvern pentru reorganizarea Romsilva. ”România se confruntă cu o situație extraordinară”
Stiri Politice
Ședință de Guvern pentru reorganizarea Romsilva. ”România se confruntă cu o situație extraordinară”

Guvernul se întruneşte în şedinţă vineri, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează un singur proiect de ordonanţă de urgenţă, care vizează modificarea Codului silvic.

Guvernul a aprobat patru tipuri de burse pentru elevi. Decizia vine înainte de prima zi de școală
Stiri actuale
Guvernul a aprobat patru tipuri de burse pentru elevi. Decizia vine înainte de prima zi de școală

Executivul a aprobat, joi, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar.

Simulare făcută de Guvern pe concedierile din primării. La Bihor, unde a „tăiat” deja Bolojan, e nevoie de oameni
Stiri Politice
Simulare făcută de Guvern pe concedierile din primării. La Bihor, unde a „tăiat” deja Bolojan, e nevoie de oameni

Potrivit unei simulări făcute de Guvern, aproape jumătate din primăriile din România ar fi obligate să dea oameni afară dacă s-ar aplica reducerea de 40% propusă de premier.

Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor
Stiri actuale
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România
Stiri Justitie
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum
Stiri Politice
În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum

Ilie Bolojan a declarat luni la TVR că salariile profesorilor ar urma să crească după anul 2026, precizând că actualul nivel de salarizare din învățământ ”este ce poate România în momentul de față”.

