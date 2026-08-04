Consiliul Permanent al organizaţiei menţionează, într-un comunicat de presă citat de Agerpres, că Raduly Istvan a contribuit, atât în calitate de primar al comunei Ozun, cât şi, ulterior, ca prefect, la dezvoltarea comunităţii şi la menţinerea stabilităţii judeţului Covasna.

"Suntem alături de Raduly Istvan! (...) Considerăm important să subliniem că prezumţia de nevinovăţie nu este doar un principiu juridic, ci unul dintre pilonii fundamentali ai statului de drept şi ai demnităţii umane, de care beneficiază pe deplin şi Raduly Istvan. În calitate de primar şi, ulterior, de prefect al judeţului Covasna, Raduly Istvan a fost de-a lungul anilor în slujba comunităţii. Ca primar a contribuit la dezvoltarea comunităţii locale, iar ca prefect a lucrat zi de zi pentru stabilitatea judeţului Covasna şi a regiunii noastre. Parcursul său îndelungat şi rezultatele obţinute demonstrează că şi-a îndeplinit întotdeauna responsabilităţile cu seriozitate şi cu interesul public drept principal reper. Avem încredere că această situaţie va fi clarificată cât mai curând, iar până atunci ne exprimăm solidaritatea deplină cu Raduly Istvan", se arată în comunicat.

De ce este acuzat Raduly Istvan

Raduly Istvan a fost trimis în judecată de DNA în stare de libertate pentru abuz în serviciu, într-un dosar care vizează atribuirea unui contract de lucrări la sediul Instituţiei Prefectului.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată un consilier de achiziţii publice din cadrul instituţiei, societatea Electroconstrucţia Elco SRL şi reprezentantul acesteia, acuzaţi de complicitate la abuz în serviciu.

Potrivit DNA, contractul ar fi fost atribuit preferenţial firmei respective în septembrie-decembrie 2021, prin procedura achiziţiei directe. Anchetatorii susţin că lucrările ar fi vizat în realitate modernizarea instalaţiei electrice a clădirii, nu simple reparaţii, ceea ce ar fi impus alte proceduri legale.

DNA estimează un prejudiciu de peste 356.000 de lei adus bugetului Instituţiei Prefectului Covasna, dintre care aproximativ 77.000 de lei ar reprezenta materiale care nu ar fi fost utilizate.

Dosarul a fost trimis spre judecată Tribunalului Covasna, iar procurorii au instituit măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.

Raduly Istvan a declarat luni, pentru Agerpres, că nu a primit încă rechizitoriul şi că nu are nimic de declarat în acest moment.