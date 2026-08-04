Locul din România în care se va vedea cel mai bine eclipsa de soare din 12 august | HARTĂ

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
Shutterstock 2448049009
Shutterstock

O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări.

autor
Lorena Mihăilă

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul Soarelui.

Specialiștii atrag atenția că Soarele nu trebuie privit niciodată direct, fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii.

Observatorul Astronomic precizează că următoarea eclipsă totală de Soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081.

Conform datelor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, următoarea eclipsă parțială de Soare vizibilă din București va avea loc pe 2 august 2027, când aproximativ 51% din discul Soarelui va fi acoperit de Lună.

Pe 12 august, Luna va trece între Soare și Pământ, proiectându-și umbra pe o fâșie îngustă a planetei. Va porni de lângă Polul Nord și va coborî spre sud. Faza de totalitate va dura aproape două minute și jumătate, timp în care Luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi.

Jake Foster, Royal Observatory Greenwich: ”Aici în Marea Britanie vom fi foarte norocoși. Vom putea vedea eclipsa de soare parțial, dar va fi un moment spectaculos, deoarece Luna va acoperi între 90 și 95% discul solar, depinde de unde o vezi din Marea Britanie. Fenomenul va avea loc înainte de apusul soarelui. Dacă vreți să vedeți eclipsa totală, trebuie să vă aflați pe traseul umbrei Lunii. Pentru asta va fi nevoie să ajungeți în locuri precum Groenlanda, Islanda sau nordul Spaniei."

Mai este puțin până la eclipsa totală de soare. Ziua se va transforma în noapte în România, însă doar în anumite județe

Sursa: StirilePROTV

Etichete: eclipsa, soare, romania,

Articol recomandat de sport.ro
Război deschis între Moscova și Madrid! Cum au reacționat rușii după atacul nemilos venit din Spania
Război deschis între Moscova și Madrid! Cum au reacționat rușii după atacul nemilos venit din Spania
Citește și...
Stiri externe
Marocul susține că a avertizat Spania înainte de afluxul de migranți din Ceuta. Răspunsul Madridului

Marocul avertizase anterior Spania că recenta hotărâre a unei instanțe spaniole, potrivit căreia migranții care sosesc pe mare nu vor fi supuși expulzării imediate, urma să creeze „o problemă”, a declarat un înalt oficial marocan.
Stiri Diverse
Cât de des ar trebui să schimbi buretele de vase. Răspunsul neașteptat al unui expert

Experții avertizează adesea că un burete vechi de bucătărie ar putea adăposti milioane de bacterii potențial periculoase.
Stiri Diverse
Planta invazivă care îți poate distruge casa. Intră în pereți și crapă cărămida

O plantă puțin cunoscută, „arbustul-fluture”, poate face ravagii în case, forțând despărțirea zidăriei, a coșurilor de fum și chiar a acoperișurilor, avertizează experții.

Recomandări
Știri Actuale
Măsurile luate în România pentru reducerea consumului de curent. Cum economisesc primăriile și companiile în orele de vârf

Consumul de energie în orele de vârf ne face tot mai vulnerabili. Între orele 20:00 și 23:00, economisirea este extrem de importantă în aceste zile.

Stiri Politice
Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale

Președintele Nicușor Dan a transmis, marți seara, că, dacă Legea decarbonizării va fi adoptată în forma actuală se va folosi de toate prerogativele constituționale, inclusiv solicitarea de reexaminare, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR.

Știri Actuale
Când va fi apogeul valului de căldură. „Bucureștiul intră sub cod portocaliu”

Este a treia zi de cod roșu în vestul țării, însă România întreagă îndură temperaturi tot mai ridicate atât ziua cât și noaptea. Meteorologii spun că este doar începutul valului de caniculă. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 August 2026

48:28

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Iulie 2026

01:46:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

ACUM: Darius Olaru și Raul Florucz, schimbați în Union SG - Bodo/Glimt 3-2! Gazdele dau lovitura în minutul 88

Sport

FCSB, pusă la zid după eliminarea din Conference League: „Lamentabil!”. Săgeată către Marius Baciu: „Nu mai este doar o problemă de jucători”