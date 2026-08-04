Locul din România în care se va vedea cel mai bine eclipsa de soare din 12 august | HARTĂ

Specialiștii atrag atenția că Soarele nu trebuie privit niciodată direct, fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul Soarelui.

Observatorul Astronomic precizează că următoarea eclipsă totală de Soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081.

Conform datelor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, următoarea eclipsă parțială de Soare vizibilă din București va avea loc pe 2 august 2027, când aproximativ 51% din discul Soarelui va fi acoperit de Lună.

Pe 12 august, Luna va trece între Soare și Pământ, proiectându-și umbra pe o fâșie îngustă a planetei. Va porni de lângă Polul Nord și va coborî spre sud. Faza de totalitate va dura aproape două minute și jumătate, timp în care Luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi.

Jake Foster, Royal Observatory Greenwich: ”Aici în Marea Britanie vom fi foarte norocoși. Vom putea vedea eclipsa de soare parțial, dar va fi un moment spectaculos, deoarece Luna va acoperi între 90 și 95% discul solar, depinde de unde o vezi din Marea Britanie. Fenomenul va avea loc înainte de apusul soarelui. Dacă vreți să vedeți eclipsa totală, trebuie să vă aflați pe traseul umbrei Lunii. Pentru asta va fi nevoie să ajungeți în locuri precum Groenlanda, Islanda sau nordul Spaniei."