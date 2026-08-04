„Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a avertizat președintele Dan într-o postare pe X.

De asemenea, Nicușor Dan a anunțat că a promulgat mai multe legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE, acte normative care țin de capacitatea statului de a-și respecta angajamentele și de a valorifica oportunitățile de dezvoltare.

„Accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții rămâne astfel garantat. Pentru români, fondurile din PNRR înseamnǎ sevicii mai bune și creșterea calitǎții vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru școli modernizate, pentru autostrăzi.Aceste fonduri înseamnă și reforme care asigură o funcționare mai eficientă a statului, cum este Codul administrativ și proiectul prin care angajații ANAF și cei de la Vamă care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor primi bonusuri”, a mai scris el.

În plus, el a vorbit și despre Codul urbanismului, care „reprezintă un pas esențial pentru clarificarea și modernizarea dezvoltării urbane, integrând și rezultatele referendumului validat de bucureșteni, pe care l-am inițiat în 2024. Este un semnal foarte bun pentru că democrația nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci și transformarea voinței cetățenilor în decizii legislative”.

Senatul a adoptat, marţi, un proiect de lege care modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic. PSD a depus un amendament, care a trecut de vot şi care prevede că închiderea capacităţilor de producţie de energie pe bază de cărbune se poate face doar după punerea în funcţiune de noi capacităţi.

PNL şi preşedintele formaţiunii, premierul interimar Ilie Bolojan, avertizează, marţi, că amendamentul PSD la Legea privind decarbonizarea afectează un jalon PNRR deja îndeplinit, validat şi plătit de Comisia Europeană.