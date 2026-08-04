Săptămâna trecută, cel puțin 50.000 de persoane, în majoritate marocani, au intrat în exclava spaniolă Ceuta, pe jos sau înotând din orașul vecin Fnideq.

Acest aflux fără precedent a copleșit rapid exclava spaniolă din Africa de Nord, ducând ulterior la mii de repatrieri în Maroc.

Curtea Supremă a Spaniei a hotărât pe 8 iulie că migranții care sosesc pe mare nu ar trebui repatriați la fel de repede ca ceilalți, iar Madridul a acuzat grupările criminale că răspândesc informații eronate cu privire la această hotărâre. „Am început să colaborăm cu partea spaniolă în jurul datei de 22–23 iulie, când rețelele sociale au început să discute despre acest subiect”, a declarat luni seara un înalt oficial marocan, care a dorit să rămână anonim, potrivit Euronews.com.

„Am discutat despre această hotărâre și despre impactul ei. Am explicat că această hotărâre urma să creeze o problemă. Și a creat într-adevăr o problemă”, a spus el.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului spaniol, Elma Saiz, a respins această afirmație.

„În niciun moment nu a existat vreo dovadă, vreun raport care să ne fi alertat cu privire la amploarea acestui eveniment fără precedent”, a declarat ea reporterilor la Madrid.

Oficialul marocan a susținut că afluxul masiv de persoane către Ceuta nu a reprezentat un eșec al aparatului de securitate al Marocului.

„Este o abordare simplistă să spunem că Marocul ar fi trebuit pur și simplu să recurgă la forță pentru a-i opri. Aceasta înseamnă o neînțelegere totală a acestui fenomen”, a afirmat el.

„Ar fi putut Spania, văzându-i venind, să facă ceva pentru a-i opri doar prin folosirea armelor și a forțelor de securitate? Asta nu este posibil.”

„La un moment dat, forțele de ordine marocane nu au mai putut face față migranților deoarece numărul acestora era foarte mare” și deoarece „efectul de atracție era foarte puternic”, a spus el.

„Gestionarea migrației nu este responsabilitatea exclusivă a Marocului”, a spus el, adăugând că costul gestionării migrației pentru regat se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro pe an.

Cu toate acestea, el a afirmat că Rabat și Madrid au acționat „ca parteneri de încredere” și au continuat să colaboreze „în perfectă coordonare” în ceea ce privește problemele legate de migrație.