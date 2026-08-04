Între timp, seceta a redesenat cursul Oltului la vărsarea în Dunăre și pune probleme în alimentarea cu apă a populației din mai multe zone.

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a căzut pe stradă în apropierea Gării de Nord din Timișoara. A fost preluat de o ambulanță și dus la spital. Potrivit medicilor băuse, lucru nerecomandat pe caniculă.

În patru județe din vest a fost din nou cod roșu și s-au înregistrat la amiază 39 de grade la umbră.

Bărbat: „Foarte greu, te sufoci, respiri cu greutate"

În aceste condiții niște muncitori toarnă asfalt.

Muncitor: „Bem apă, bem lichide și ne mai tragem la umbră"

Problema este că nici noaptea nu e răcoare. Temperaturile nu mai coboară sub 23-25 de grade.

Bărbat: „Cred că cel mai optim este după 8:30 seara să ieși. Pe timp de zi nu ai nicio șansă."

În Satu Mare pompierii au intervenit la un incendiu de vegetație care se putea extinde periculos de repede. Un bărbat care a vrut să își curețe grădina a fost amendat cu 2500 de lei.

Dunărea a scăzut cu 15 cm în nici o săptămână

Între timp, după ce Dunărea a scăzut în 6 zile cu 15 cm - conform Apelor Române și cursul Oltului s-a modificat. La vărsare, râul s-a mutat cam 300 de metri din cauza unui banc uriaș de nisip care a împins apa. Oamenii din zonă se tem acum că posibilele viituri i-ar putea afecta.

Corespondent PRO TV: „Pe aici la începutul verii se putea merge pe nisip, până la Dunăre. Acum este albia Oltului, care și a schimbat traseul chiar înainte de vărsare."

În comuna Mihail Kogălniceanu din județul Constanța, locuitorii vor rămâne fără apă, între orele 22 și 6.

Irina Cîrstea, purtătorul de cuvânt al RAJA: „Rezervoarele de înmagazinare aferente localității nu mai reușesc să asigure stocul necesar pentru furnizarea continuă a apei."

Baza militară de la Kogălniceanu nu este afectată de această decizie.

În Galați gurile de captare a apei din Dunăre au fost curățate de scafandri la stația care livrează populației apa curentă. Acolo se acumulează de obicei aluviuni. Și aici compania de distribuție ia în calcul livrarea apei după program.

Cornelia Arnăutu, purtător de cuvânt al companiei locale de apă: „Situația este un risc pentru alimentarea cu apă a prizei Dunării. Și atunci trebuie să fim pregătiți cu alte scenarii, pentru asigurarea cu apă a orașului."

Valul de caniculă care afectează România este alimentat de un fenomen numit Omega care a blocat masele de aer fierbinte deasupra Europei și împiedică pătrunderea aerului rece. Meteorologii spun că, înainte că temperaturile să scadă, un nou episod de arșița se va suprapune peste cel actual, după care vin vijeliile.

Mihai Huștiu, meteorolog: „Ne așteptăm ca apogeul acestei canicule să fie atins în zilele de miercuri și joi. Bucureștiul intră sub cod portocaliu miercuri și joi, dar aici temperaturile se opresc la 38 de grade"

Estimările meteorologilor indică o lună august mai caldă decât ar fi fost normal.

Corespondent PRO TV: „Chiar și la această oră, aerul este sufocant. Pe timpul zilei temperatura resimțită a ajuns, în jurul orei 15, la 42 de grade în Timișoara, Arad și Oradea, iar în alte orașe din vestul și sudul țării valorile resimțite au atins 40-41 de grade. În continuare, din păcate, nu avem vești bune pentru că începând de miercuri codurile roșu și portocaliu cuprind și mai multe zone ale țării. Avertizărea de cod roșu a fost extinsă pentru încă 3 județe, vorbim despre Maramureș, Sălaj și Caraș-Severin. La umbra maximele vor atinge 41 de grade, iar noaptea minimele nu mai coboară sub 25 de grade. Traversăm, spun meteorologii, un episod de caniculă ce va dura în total 9 zile. Pe de altă parte, de sâmbătă, în unele zone din țară pot apărea ploile, și e posibil să se producă inclusiv vijelii ori furtuni de scurtă durată.”

﻿REPORTERI: Roxana Vladasel, Yvette Mîrza, Kristian Koșa, Marius Grama, Alexia Enescu, Iulia Fătu, Daniel Preda, Adi Craciunoiu