Dar cât de des ar trebui, de fapt, să schimbi acest obiect esențial pentru curățenie?

Această întrebare a împărțit internetul în tabere opuse, răspunsurile variind de la schimbarea buretelui în fiecare zi până la „atunci când se destramă complet”, relatează Daily Mail.

Acum, doctor Primrose Freestone, conferențiar asociat în microbiologie clinică la Universitatea din Leicester, a pus capăt dezbaterii.

Potrivit expertei, ar trebui să schimbi buretele în fiecare zi.

Folosirea buretelui pentru o perioadă mai lungă poate duce la răspândirea bacteriilor care provoacă toxiinfecții alimentare pe vasele curate și pe suprafețele din bucătărie.

„Bureții de bucătărie ar trebui, într-adevăr, să fie folosiți o singură zi. Aceștia pot acumula bacterii foarte rapid, iar acestea se pot înmulți în timp pe resturile de mâncare și umezeala din interiorul buretelui.”, a precizat doctor Freestone.

Dezbaterea privind durata reală de viață a unui burete de bucătărie durează de ani buni, utilizatorii rețelelor sociale fiind împărțiți în două tabere.

Într-o discuție recentă pe Reddit, un utilizator a spus că își cumpără un burete nou „de două ori pe săptămână, pentru că se udă și nu vreau bacterii pe vasele mele”.

„Bureții sunt scârboși după câteva zile și nimic din ceea ce faci nu îi va face suficient de curați pentru a spăla vasele.”, a precizat un alt utilizator.

De cealaltă parte a dezbaterii se află cei care cred că bureții ar trebui folosiți cât mai mult timp posibil.

„Îl schimb dacă arată urât sau miroase”, a spus un comentator.

Altul a sugerat că momentul potrivit pentru a cumpăra un burete nou este atunci când cel vechi „s-a destrămat complet”.

Vestea proastă pentru cei care încearcă să economisească este că un nou studiu a arătat că „testul mirosului” nu te va proteja de bacteriile potențial periculoase.

Cercetătorii de la Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor au cultivat bacterii provenite din bureți în laborator și le-au examinat la microscop.

Aceștia au descoperit că bureții de bucătărie adăposteau agenți patogeni care pot provoca toxiinfecții alimentare, inclusiv Salmonella enteritidis, E. coli și Staphylococcus aureus, ascunși adânc în structura lor.

Cercetătorii au mai descoperit că mirosul și culoarea nu indicau numărul de bacterii prezente, ceea ce înseamnă că nu îți poți da seama când este timpul să arunci buretele.

Mirosul neplăcut, semnalul că buretele trebuie aruncat

Totuși, dacă buretele începe să miroasă urât, sfatul experților este clar: aruncă-l cât mai repede.

„Mirosul neplăcut indică, de obicei, un nivel ridicat de dezvoltare microbiană și cu siguranță nu ai vrea să folosești acel burete pentru a curăța blatul de bucătărie sau pentru a spăla vasele.”, a mai spus doctor Freestone.

Din păcate, buretele de bucătărie este un adevărat „rezervor” de bacterii care pot răspândi infecții în întreaga bucătărie.

Bureții sunt aproape mereu umezi, conțin resturi de mâncare și sunt ținuți în bucătării calde, creând mediul perfect pentru multiplicarea bacteriilor.

„Cu cât păstrezi și folosești mai mult timp buretele, cu atât acesta va aduna mai mulți germeni și resturi alimentare. Microorganismele din burete vor consuma resturile de mâncare și vor începe să se înmulțească.”, a precizat doctorul.

Pentru a face lucrurile și mai complicate, structura poroasă care îi face atât de eficienți la curățare face aproape imposibilă eliminarea bacteriilor odată ce acestea au început să se dezvolte.

Cercetătorii au descoperit că bacteriile formează straturi protectoare lipicioase care le ajută să supraviețuiască mediului înconjurător.

Cu cât bacteriile au fost lăsate mai mult timp să crească, cu atât dezinfectanții au devenit mai puțin eficienți, ajungându-se în cele din urmă la situația în care buretele nu mai era curat nici după ce fusese înmuiat în înălbitor.

Acești microbi care provoacă îmbolnăviri au fost capabili să supraviețuiască chiar și atunci când buretele s-a uscat complet timp de până la două săptămâni.

Îngrijorător este faptul că cercetările arată acum că aceste bacterii nu rămân ascunse doar în interiorul buretelui.

„Bacteriile din bureți cresc și pot fi transferate pe orice suprafață pe care buretele o atinge. Dacă în burete există bacterii care provoacă toxiinfecții alimentare, acești agenți patogeni pot fi răspândiți pe orice obiect sau suprafață atinsă de buretele contaminat.”, a mai spus expertul.

Așadar, dacă încă păstrezi un burete vechi și murdar doar pentru a economisi câțiva lei, ai putea pune în pericol întreaga gospodărie prin expunerea la toxiinfecții alimentare.