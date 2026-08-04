În timp ce Fallopia japonica (cunoscută sub numele de knotweed japonez) și-a câștigat reputația de a deteriora proprietățile, specialiștii spun că buddleia, cunoscută și sub numele de arbustul-fluture, poate fi la fel de distructivă dacă nu este controlată, arată Daily Mail.

Arbustul care crește rapid și-a câștigat porecla după ce a acoperit terenurile bombardate din Marea Britanie după cel de-al Doilea Război Mondial, datorită capacității sale de a prospera în cele mai mici crăpături din pereți și clădiri.

Acum, specialiștii în buruieni invazive îndeamnă proprietarii să combată această plantă înainte ca aceasta să provoace daune structurale costisitoare.

Potrivit estimărilor guvernamentale, buddleia costă economia Regatului Unit aproximativ 961.000 de lire sterline pe an în daune și măsuri de control.

„Buddleia este extrem de oportunistă. Semințele germinează în mici buzunare de praf acumulat și material organic”, a declarat Jennifer Holmes, de la specialiștii în buruieni invazive Environment Controls.

„Pe măsură ce planta se maturizează, rădăcinile sale se extind în crăpăturile existente, în timp ce tulpinile lemnoase cresc în diametru. Această combinație poate forța despărțirea zidăriei slăbite, poate accelera deteriorarea cauzată de îngheț și poate crește pătrunderea apei.”

Deși buddleia este deja răspândită în întreaga Britanie, anumite părți ale țării, inclusiv Londra și zona de Nord-Vest a țării, au concentrații mai mari ale acestui arbust.

Spre deosebire de knotweed-ul japonez, care se răspândește prin rizomi – tulpini subterane – o singură plantă matură de buddleia poate elibera până la trei milioane de semințe ușoare în fiecare an.

Purtate de vânt, semințele se depun în mortarul sfărâmicios, jgheaburi, coșuri de fum și spații de sub acoperiș, unde au nevoie de foarte puțin sol pentru a germina.

Pe măsură ce rădăcinile se extind, ele acționează ca niște pene, despărțind crăpăturile existente în zidărie și cărămidă, ceea ce, la rândul său, permite apei să pătrundă în structură.

Experții spun că acest lucru poate slăbi cărămizile, poate accelera deteriorarea cauzată de îngheț și poate chiar destabiliza pereții neglijați în timp.

În ciuda riscurilor, buddleia nu este clasificată ca specie invazivă în conformitate cu Anexa 9 a Legii privind fauna sălbatică și mediul rural, ceea ce înseamnă că este încă legal să fie cumpărată și vândută în centrele de grădinărit din Marea Britanie.

Are „spice de flori”

Doamna Holmes a spus că florile de buddleia înfloresc de obicei între iunie și octombrie, ceea ce face ca acum să fie un moment bun pentru a verifica dacă există astfel de plante în vecinătatea casei dumneavoastră.

Are flori mov, roz sau albe, de obicei cu centru portocaliu, cu „spice de flori” de până la 25 cm (10 inci) lungime, care cresc la capetele ramurilor.

Tulpinile tinere de buddleia sunt verzi, în timp ce tulpinile mai vechi au scoarță decojită, gri-maronie. Frunzele sunt lungi și înguste și sunt aranjate opus una față de alta pe ramuri.

Cum să recunoașteți buddleia, arbustul-fluture

- Crește până la 4,5 m înălțime

- Spice de flori văzătoare cresc la capetele ramurilor, de 10-25 cm (4-10 inci) lungime

- Flori mov, roz sau albe, de obicei cu centru portocaliu

- Tulpinile tinere sunt verzi, tulpinile mai vechi au scoarță decojită, gri-maronie

- Frunzele sunt lungi și înguste și sunt aranjate opus pe ramuri

- Înflorește între iunie și octombrie

Din păcate, simpla tăiere a arbustului este puțin probabil să rezolve problema.

Planta adesea crește din nou din sistemul său radicular extins, cu excepția cazului în care este tratată cu erbicid sau este scoasă complet din rădăcină.

Doamna Holmes a îndemnat proprietarii să inspecteze liniile acoperișului, coșurile de fum și pereții exteriori în timpul verii, când florile distinctive mov ale plantei o fac mai ușor de observat.

Semnele de avertizare

Semnele de avertizare includ lăstari care ies din zidărie sau jgheaburi, mortarul care se sfărâmă în jurul plantei și tulpini noi care răsar la doar câteva săptămâni după ce a fost tăiată.

„Fără gestionare, plantele mici pot deveni rapid arbuști mari de câțiva metri înălțime”, a spus ea.

„Environment Controls a lucrat la contracte în care buddleia a crescut din acoperișuri (chiar și din clădiri cu mai multe etaje), din canale de scurgere, din pereți de cărămidă și chiar de-a lungul unei platforme de cale ferată.

„Am văzut chiar crescând prin structura unei ambarcațiuni.”

Compania spune că perioada ideală pentru a combate buddleia este de la vară până la sfârșitul toamnei, când planta absoarbe erbicidul mai eficient.

Doamna Holmes a spus: „Mulți oameni vor să rezolve singuri problema și întreabă dacă buddleia poate fi ucisă prin tăiere. Dar simpla tăiere a arbustului la nivelul solului oferă rareori o soluție permanentă, deoarece regenerarea are loc frecvent din sistemul radicular rămas. Controlul profesional implică de obicei tratament chimic sau săparea plantei. Cea mai potrivită soluție depinde de dimensiunea, locația și utilizarea viitoare a amplasamentului.

„Dacă buddleia crește pe proprietatea dumneavoastră sau pe un șantier de dezvoltare, nu așteptați ca daunele să se agraveze; scăpați de buddleia înainte ca ea să preia controlul” a conchis experta.