Ei au precizat că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare şi fără consultarea partidului, iar liberalii care vor vota un astfel de executiv îşi vor pierde calitatea de membri ai formaţiunii, a anunţat, luni seara, preşedintele PNL, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

"A fost o şedinţă lungă a Biroului Politic Naţional în care poziţia PNL faţă de propunerea preşedintelui României de a-i încredinţa domnului Veştea formarea unui guvern a fost clarificată în sensul următor: PNL nu va susţine instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare, cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare, printr-o nominalizare a unui prim-vicepreşedinte al PNL fără consultarea Partidului Naţional Liberal. De asemenea, tot din principiu, având în vedere că PNL nu a fost anunţat de domnul Veştea cu privire la această nominalizare, iar astăzi în şedinţă am fost anunţaţi că, indiferent de vot, va parcurge această procedură, din motive de principii, de întărire a democraţiei parlamentare şi de clarificări în zona aspectului politic, PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi "pentru" 13 voturi "împotrivă" şi două abţineri", a precizat Ilie Bolojan, după şedinţa BPN al PNL care a durat peste cinci ore.

Ilie Bolojan a menţionat că PNL i-a solicitat lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul până marţi dimineaţa.

"Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veştea depunerea mandatului până mâine dimineaţă la ora 10:00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine", a spus liderul PNL.

El a mai arătat că parlamentarii PNL care vor vota acest guvern sau cei care vor face parte din el îşi vor pierde calitatea de membri de partid.

"Parlamentarii PNL au fost mandataţi ca, la viitoarea şedinţă în care s-ar putea exprima votul de instalare, în Parlamentul României, a Guvernului, să procedeze după formula: "prezent, nu votez". Iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuşi din cadrul membrilor PNL într-un astfel de guvern, fără susţinerea PNL, îşi vor pierde calitatea de membri ai PNL", a mai precizat Bolojan.