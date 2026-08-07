Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a acordat municipiului Constanța calificativul de credit pe termen lung „BBB-” cu perspectivă negativă - deoarece ratingul unei localități nu poate să depășească ratingul țării, dar soliditatea financiară intrinsecă (SCP) a Constanței a fost evaluată cu un calificativ de rating “a-“, care depășește cu trei trepte ratingul României ca stat- potrivit unui comunicat al primăriei tomitane.

Pe scala Fitch, „a-” înseamnă că orașul este evaluat la același nivel de încredere financiară cu state suverane precum Polonia (rating S&P: A-) sau Israel (rating S&P: A-). Calificativul „a-” este superior ratingului actual al unor capitale europene: Budapesta, de exemplu, a coborât sub pragul investment grade.

Distanța de trei trepte dintre SCP-ul Constanței și ratingul suveran al României este semnificativă și reflectă o realitate clară: orașul este administrat financiar la un standard considerabil mai înalt decât cel al statului în care se află. Regulile aplicate de agențiile internaționale de rating nu permit ca ratingul final al municipiului să depășească ratingul suveran al României, motiv pentru care acesta este plafonat la „BBB-".

Ce este SCP-ul și de ce contează acest indicator

Fitch utilizează un indicator separat de ratingul final - Profilul de Credit de Sine Stătător (Standalone Credit Profile - SCP) reprezentând soliditatea financiară intrinsecă - care măsoară calitatea financiară a unei entități exclusiv prin prisma propriei administrări, fără constrângerile contextului național.

Fitch încadrează profilul financiar al Constanței în categoria „aaa” , cel mai înalt posibil, pe baza mai multor indicatori:

În perioada 2021–2025, impozitele au reprezentat, în medie, 65% din veniturile operaționale, iar soldul operațional al municipiului a fost, în medie, de 15% din veniturile operaționale. Fitch arată că soldul operațional și disponibilitățile de numerar ale Constanței acoperă cu marjă serviciul anual al datoriei, iar municipiul nu are datorie pe termen scurt, se mai arată în comunicat.

Constanța, la nivel cu Oradea și Alba Iulia

Fitch estimează programul de investiții al Constanței la aproximativ 3,6 miliarde de lei. Finanțarea acestuia va combina fonduri europene și de la bugetul de stat cu împrumuturi noi, în principal pentru proiecte de eficiență energetică, transport și sănătate. Raportul mai arată că economia orașului este diversificată, PIB-ul pe locuitor este ușor peste media națională, iar rata șomajului, de 2,4% în 2025, a fost sub nivelul național de 3,3%.

Din rândul municipalităților din România, raportul Fitch compară orașul cu Alba Iulia și Oradea, care au indicatori similari privind capacitatea de rambursare și același Profil de Credit de Sine Stătător, „a-”. La nivel internațional, Fitch arată că Milano, deși beneficiază de un profil de risc mai bun, are un profil financiar „aa”, inferior categoriei „aaa” atribuită Constanței.

„Evaluarea Fitch confirmă soliditatea financiară a Constanței și capacitatea orașului de a susține un program de investiții, menținând indicatorii datoriei la niveluri prudente. Profilul financiar în categoria «aaa», cea mai înaltă posibilă, și Profilul de Credit de Sine Stătător «a-» reprezintă o validare importantă a modului în care administrăm resursele municipiului. Ratingul final este plafonat de ratingul suveran al României, însă evaluarea intrinsecă a Constanței demonstrează performanța financiară, coerența și importanța programului investițional ale primăriei”, a declarat Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, potrivit sursei citate.