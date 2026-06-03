Într-o postare pe Facebook, liderul PSD a subliniat că orice suspiciune privind conduita profesională a unui înalt ofițer poate afecta credibilitatea Armatei Române.

„Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română. În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”, a scris Sorin Grindeanu.

Generalul Gheorghiță Vlad, pus sub urmărire penală de DNA într-un dosar militar

Declarația vine pe fondul faptului că șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii secției militare a Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcţiei.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat că șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a fost informat de procurorii militari că are calitatea de suspect într-un dosar penal privind complicitatea la uzurparea funcției.

Potrivit DNA, ancheta vizează o situație din iulie 2025, când generalul ar fi facilitat emiterea și semnarea unei solicitări către Ministerul Educației pentru suplimentarea locurilor finanțate de la buget la UNEFS București. Procurorii susțin că demersul ar fi fost făcut de o structură care nu avea atribuții legale în acest sens, competența revenind exclusiv Direcției Generale Management Resurse Umane din MApN.

Conform anchetatorilor, solicitarea ar fi dus la suplimentarea cu 20 de locuri la buget, astfel încât candidați admiși inițial pe locuri cu taxă au fost transferați pe locuri finanțate de stat. DNA afirmă că prin această decizie ar fi fost afectate interesele Ministerului Apărării și ar fi fost creat un folos necuvenit pentru cei 20 de candidați. Dintre aceștia, trei ar urma să fie încadrați ca ofițeri în MApN după finalizarea studiilor.

Gheorghiţă Vlad a venit la audieri în ţinută civilă şi însoţit de avocat. El nu a făcut precizări legate de motivul prezenţei sale la DNA militar sau de calitatea în care a fost chemat. Nici DNA şi nici MApN nu au comunicat încă nimic în legătură cu contextul prezenţei generalului Gheorghiţă Vlad la DNA.

Cariera militară a generalului Gheorghiță Vlad în conducerea Armatei Române

Generalul Gheorghiţă Vlad a fost învestit ca şef al Statului Major al Apărării în 30 noiembrie 2023. Anterior, a fost locţiitor al şefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deţinut funcţia de locţiitor pentru operaţii şi instrucţie în aceeaşi instituţie.