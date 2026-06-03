În acest sens, el precizează că PSD şi AUR au votat la şefia ICR "o colaboratoare" a lui Adrian Năstase, propusă de PSD, şi "un colaborator" al lui Călin Georgescu, propus de AUR.

"Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD? Sau mai crede cineva în dorinţa PSD de a face o coaliţie 'proeuropeană' când, de fapt, ne demonstrează zi de zi în Parlament că deja există o altă majoritate funcţională cu extremiştii? Moţiunea de cenzură votată de PSD-AUR nu a fost un accident. Nu a fost o majoritate de conjunctură împotriva unui premier prea încăpăţânat, cum au încercat să ne-o vândă. A fost încă un pas în marea operaţiune de salvare a PSD-ului, începută de mult", scrie liderul USR, miercuri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, AUR a fost "creat special să captureze furia oamenilor" fără să pună în pericol "privilegiile sistemului sau dominaţia PSD".

AUR este un "vehicul de marketing pentru ca privilegiaţii şi cutiile lor de pantofi să nu fie deranjaţi cu adevărat", mai scrie Dominic Fritz.

"George Simion e cu gura mare în public, dar mereu cu un drăguţ 'să trăiţi' pe buze atunci când PSD are nevoie de voturi în Parlament. Pe scurt, AUR e cel mai mare iepure în politica românească. Nu cred că păcăleala va merge la nesfârşit. De aceea ţin aşa de mult la linia de 'consecvenţă pe faţă' a USR în aceste zile. Facem ce spunem. Fără aranjamente sub masă, fără păcăleli şi scheme de marketing. Şarada PSD de a avea în acelaşi timp o majoritate de rezervă cu AUR şi un guvern proeuropean nu poate fi validată de USR. Iar miniştrii USR au făcut şi fac treabă pentru români, aşa că nu vedem motivul de ce să susţinem un guvern fără aceşti miniştri", mai scrie preşedintele Uniunii Salvaţi România.

Noua conducere a Institutului Cultural Român, validată în plenul Senatului

Senatul a numit marţi, în plen, noua conducere a Institutului Cultural Român, fiind votaţi Corina Încrosnatu ca preşedinte, Adriana Gae şi Attila Weinberger - vicepreşedinţi şi 14 membri pentru Consiliul de conducere al instituţiei.

Votul secret a fost prin buletine de vot.

Anterior şedinţei de plen, Comisiile de politică externă şi de cultură ale Senatului i-au audiat pe candidaţii propuşi de grupurile parlamentare sau uniunile de creatori.

Pentru funcţia de preşedinte al ICR, Corina Încrosnatu, propusă de grupul PSD, a primit în plenul Senatului 81 de voturi "pentru" şi 34 "împotrivă", Roxana Dumitrache, propusă de grupul parlamentar USR - 18 voturi "pentru" şi 97 "împotrivă", Adrian Dupu, din partea Asociaţiei ASTRA şi Asociaţiei Euro-26 - 15 voturi "pentru" şi 100 "împotrivă" şi Liviu Jicman, fost preşedinte ICR, din partea uniunilor de creaţie - un vot "pentru" şi 114 "împotrivă".

Pentru cele două posturi de vicepreşedinte, plenul i-a numit pe Adriana Gae, propusă de grupul parlamentar AUR, care a obţinut 73 voturi "pentru" şi 43 "împotrivă" şi pe Attila Weinberger, propus de grupul UDMR, cu 89 voturi "pentru" şi 27 "împotrivă".

Ceilalţi candidaţi pentru funcţia de vicepreşedinte au obţinut: Honorius Circa, propus de Asociaţia Euro-26, niciun vot "pentru" şi 116 "împotrivă", Mihai Firică, din partea Uniunii Scriitorilor din România, două voturi "pentru" şi 114 "împotrivă" şi Daniela Nane - Uniunea Realizatorilor de Film din România - 35 voturi "pentru" şi 81 "împotrivă".

Cei şapte membri propuşi de grupurile parlamentare pentru Consiliul de conducere al ICR şi numiţi de plen au fost:

Iulian Badea - propus de grupul parlamentar PSD;

Dumitru Goldbach - propus de grupul parlamentar PACE - Întâi România;

Zsolt Karacsony - din partea grupului parlamentar al UDMR;

George Amarie-Mihalaşcu - propus de grupul parlamentar PNL;

Ioana-Alina Şerban - propusă de grupul parlamentar PSD;

Radu Vancu - propus de grupul parlamentar USR;

Nicolae Voiculeţ - din partea grupului parlamentar AUR.

Din partea uniunilor de creaţie, au fost numiţi pentru Consiliul de conducere al ICR: Benoni Ioan-Carmăzan - propus de Uniunea Realizatorilor de Film din România; Aurelia Corbeanu - din partea Uniunii Teatrale din România; Laurenţiu Damian - din partea Uniunii Cineaştilor din România; Dan Dediu - din partea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România; Petru Lucaci - din partea Uniunii Artiştilor Plastici din România; Daniela Nane - Uniunea Realizatorilor de Film din România; Ileana Tureanu - din partea Uniunii Arhitecţilor din România.

Structura de conducere a Institutului Cultural Român, potrivit legii

Potrivit Legii 356/2003, Institutul Cultural Român este organizat şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar.

Conducerea operativă a institutului este asigurată de un preşedinte, cu rang de ministru, ajutat de doi vicepreşedinţi, cu rang de secretar de stat, numiţi şi revocaţi în/din funcţie de plenul Senatului, cu votul majorităţii senatorilor prezenţi, la propunerea Biroului permanent.

Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de patru ani, cu posibilitatea reînnoirii.